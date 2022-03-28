Группа Prāta vētra, Рижский госпел-хор и струнный квартет Juno записали хит Mana dziesma на украинском языке - "Моя пісня".

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Публичная премьера композиции, слова к которой написал украинский поэт Сергей "Седрик" Локшин, состоялась во время концерта "Save Ukraine - #StopWar", прошедшего 27 марта в Варшаве. Чуть позднее песня была опубликована в соцсетях и на платформе Youtube. На сайте Prāta vētra также можно найти текст и ноты композиции.

Mana dziesma была написана в 2005 году специально для школьного Праздника песни. В дальнейшем она не раз звучала на торжественных мероприятиях, в том числе в рамках празднования столетия Латвии у памятника свободы в 2018 году.

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