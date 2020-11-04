ВИДЕО: Саманта Тина запела по-русски вместе с Маркусом Ривой

Латвийская певица Саманта Тина, которая должна была представлять страну на конкурсе "Евровидение" в этом году, выпустила совместную песню с Маркусом Ривой.

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Песню они записали в двух вариантах - на русском ("Ради нас") и на латышском (Man nesanāk). Идея дуэта принадлежала Маркусу Риве, который уже сотрудничал с другими исполнительницами Латвии. Тина, по ее словам, не часто соглашается на дуэты, но этот случай особенный, так как с Ривой она хотела поработать. "Мы очень надеемся, что оба варианта песни понравятся слушателям. Мы кайфанули от этой работы и очень надеемся на хорошие отзывы", - говорят артисты.

И Маркус, и Саманта – многолетние конкуренты, оба являются "ветеранами" национальных отборочных туров "Евровидения". В жизни же их связывает многолетняя дружба.