ВИДЕО: Шура из БИ-2 включил в свой сборник песню рижских музыкантов

Латвийские музыканты Vanja & Free on & Morins вышли в финал конкурса Шуры Би-2 "КК_Кавер", их работа вошла в альбом проекта "Куртки Кобейна".

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"Куртки Кобейна" — это музыкальный продюсерский проект одного из лидеров российской группы Би-2 — Шуры БИ-2, созданный в 2018 году в формате супергруппы. Проект не придерживается каких-либо жанровых рамок, так как все приглашенные участники — представители разных музыкальных направлений.

Основатель и продюсер супергруппы "Куртки Кобейна" Шура Би-2 объединил в проекте известных артистов из разных стран. В состав первого альбома вошли Ренар Кауперс (Brainstorm), Чэд Ченнинг (барабанщик первого состава Nirvana), Би-2, Леонид Агутин, Диана Арбенина, Manizha, Антон Севидов (Tesla Boy), Юрий Усачев (ex. Гости из будущего), Тина Кузнецова (Zventa Sventana), Анна Чиповская, группа Midnight faces, Монеточка, Андрей Звонков, Дэвид Браун (Brazzaville), Дмитрий Ашман, Алексей Максимов и певица Сабрина.

Благодаря конкурсу "КК_Кавер" абсолютно каждый получил шанс стать еще одним артистом в этом списке. Тысячи конкурсантов смогли доказать, что музыка не имеет границ.

Второе место на конкурсе получила работа троих музыкантов из Латвии – Vanja & Free on & Morins. Илья Эзинас, Кристина Моринс и Иван Андреев рассказали, что исполнили кавер на трек "Нити ДНК" (в оргинале - Би-2 & Монеточка) в непривычном для себя стиле. Ремикс вышел на альбоме проекта "Куртки Кобейна" на всех цифровых площадках 24 сентября.