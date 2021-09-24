ВИДЕО: Шура из БИ-2 включил в свой сборник песню рижских музыкантов
Foto: F64

Латвийские музыканты Vanja & Free on & Morins вышли в финал конкурса Шуры Би-2 "КК_Кавер", их работа вошла в альбом проекта "Куртки Кобейна".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Куртки Кобейна" — это музыкальный продюсерский проект одного из лидеров российской группы Би-2 — Шуры БИ-2, созданный в 2018 году в формате супергруппы. Проект не придерживается каких-либо жанровых рамок, так как все приглашенные участники — представители разных музыкальных направлений.

Основатель и продюсер супергруппы "Куртки Кобейна" Шура Би-2 объединил в проекте известных артистов из разных стран. В состав первого альбома вошли Ренар Кауперс (Brainstorm), Чэд Ченнинг (барабанщик первого состава Nirvana), Би-2, Леонид Агутин, Диана Арбенина, Manizha, Антон Севидов (Tesla Boy), Юрий Усачев (ex. Гости из будущего), Тина Кузнецова (Zventa Sventana), Анна Чиповская, группа Midnight faces, Монеточка, Андрей Звонков, Дэвид Браун (Brazzaville), Дмитрий Ашман, Алексей Максимов и певица Сабрина.

Благодаря конкурсу "КК_Кавер" абсолютно каждый получил шанс стать еще одним артистом в этом списке. Тысячи конкурсантов смогли доказать, что музыка не имеет границ.

Второе место на конкурсе получила работа троих музыкантов из Латвии – Vanja & Free on & Morins. Илья Эзинас, Кристина Моринс и Иван Андреев рассказали, что исполнили кавер на трек "Нити ДНК" (в оргинале - Би-2 & Монеточка) в непривычном для себя стиле. Ремикс вышел на альбоме проекта "Куртки Кобейна" на всех цифровых площадках 24 сентября.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

0

Source

DELFI Showtime

Tags

Brainstorm Латвия Би-2 Nirvana Диана Арбенина Леонид Агутин
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Изменить то, что вокруг тебя. История директора пансионата Айварса Дамрозе
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Снова в школу!
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Всегда стремиться к новому. Рассказ социальной работницы Александры Павловской
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта