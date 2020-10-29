Латвийская певица Катрина Гупало записала свою версию знаменитейшего когда-то хита "Листья желтые" Раймонда Паулса и сняла клип.

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"Осенние композиции Маэстро всегда звучат очень особенно - песни Ances romance и Nenāciet klāt man rudenī уже давно в моем репертуаре, а сейчас появится и третья - "Листья желтые", - рассказала исполнительница, которая включит композицию в программу своих ближайших концертов: 30 октября во Дворце культуры Ziemeļblāzma, 20 ноября и 12 декабря в гостинице Grand Hotel Kempinski Rīga, 28 ноября и 26 декабря в концертном зале Zeit в Лигатне.

Композиция записана на латышском и русском языках на Wolk Recording Studios, продюсеры - Александр Волк и Oriole. Клип оформил Каспар Камбарс.

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