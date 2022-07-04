ВИДЕО. Вышла последняя песня Юрия Шатунова "Каждому свое"

Композицию Юрия Шатунова "Каждому свое" опубликовали представители музыканта на следующий день после его похорон. Песня длится четыре минуты и в ней поется поется о предательстве, прощении и о тесном мире, который как будто покидает певец.

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Опубликованная песня должна была стать частью нового альбома, над которым работал певец в последнее время. Директор покойного артиста Аркадий Кудряшов назвал композицию "пророческой". Также он добавил, что изначально песню планировалось включить в альбом, но позже было принято решение выпустить ее отдельно.

Тем временем поклонники исполнителя создали петицию о присвоении любимцу звания Народного артиста России посмертно. В Госдуме пообещали рассмотреть это обращение.

Напомним, что бывший солист группы "Ласковый май" скончался 23 июня из-за острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда. Ему было 48 лет.