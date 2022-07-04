ВИДЕО. Вышла последняя песня Юрия Шатунова "Каждому свое"
Foto: Ekrānšāviņš no "YouTube", Disney

Композицию Юрия Шатунова "Каждому свое" опубликовали представители музыканта на следующий день после его похорон. Песня длится четыре минуты и в ней поется поется о предательстве, прощении и о тесном мире, который как будто покидает певец.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Опубликованная песня должна была стать частью нового альбома, над которым работал певец в последнее время. Директор покойного артиста Аркадий Кудряшов назвал композицию "пророческой". Также он добавил, что изначально песню планировалось включить в альбом, но позже было принято решение выпустить ее отдельно.

Тем временем поклонники исполнителя создали петицию о присвоении любимцу звания Народного артиста России посмертно. В Госдуме пообещали рассмотреть это обращение.

Напомним, что бывший солист группы "Ласковый май" скончался 23 июня из-за острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда. Ему было 48 лет.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Образование британского качества — в Риге!
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Как учиться бесплатно в частном университете, чтобы работодатели боролись за студентов?
Участвуй в конкурсе историй и получи страховку для домашнего питомца!
TSI — Высшее образование в ногу с прогрессом