Instagram.com/zemfiralive
Foto: Instagram.com/zemfiralive

Российская певица Земфира впервые за полтора года выпустила новую песню под названием "Крым".

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Лирическая композиция "Крым" — в привычном духе певицы. В ней поется про любовь, нервы, депрессию и мат. Сам полуостров упоминается один раз как место, в которое можно было бы уехать.

"Если ты будешь со мною жить,
Я попробую бросить пить.
Однозначно брошу курить,
Потому что тебя бесит дым.
Бесит кашель мой, как у больных.
И нам пришлось бы поехать в Крым".

Подруга Земфиры Рената Литвинова на своей странице в Instagram также поделилась новой работой певицы. Она отметила, что новая композиция будет звучать в ее фильме "Северный ветер".

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Земфира Рената Литвинова
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