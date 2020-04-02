Российская певица Земфира впервые за полтора года выпустила новую песню под названием "Крым".

Лирическая композиция "Крым" — в привычном духе певицы. В ней поется про любовь, нервы, депрессию и мат. Сам полуостров упоминается один раз как место, в которое можно было бы уехать.

"Если ты будешь со мною жить,

Я попробую бросить пить.

Однозначно брошу курить,

Потому что тебя бесит дым.

Бесит кашель мой, как у больных.

И нам пришлось бы поехать в Крым".

Подруга Земфиры Рената Литвинова на своей странице в Instagram также поделилась новой работой певицы. Она отметила, что новая композиция будет звучать в ее фильме "Северный ветер".