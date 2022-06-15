Власти Украины сообщили, что начали подготовку к "Евровидению-2023"

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в Украине готовятся к проведению песенного конкурса "Евровидение-2023", несмотря на боевые действия.

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"Украина уже начинает подготовку финала "Евровидения" 2023 года. Мы показываем миру свою открытость, гостеприимство и умение реализовывать масштабные проекты", — заявил Тимошенко.

По информации источника, одним из главных критериев проведения конкурса является безопасность, как для властей Украины, так и для Европейского вещательного союза, под эгидой которого проходит конкурс.

Тимошенко не назвал город, где будет проводиться "Евровидение-2023", но уточнил, что организацией конкурса в том числе занимаются министерство обороны и министерство внутренних дел Украины. Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук добавил, что кабмин Украины создал организационный комитет по подготовке и проведению конкурса.

В этом году в конкурсе победил украинский коллектив Kalush Orchestra, и теперь по правилам полуфиналы и финал следующего года должны пройти в Украине. Будет ли это возможно, пока неясно.