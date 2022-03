Возле Дома конгрессов пройдет благотворительный концерт-марафон Save Ukraine - #StopWar

В воскресенье, в 18ю30 на площади у Дома конгрессов в Риге на большом экране будет транслироваться международный благотворительный концерт-марафон "Save Ukraine - #StopWar", сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.

Концерт проводится в поддержку Украины.

Музыканты, гражданские активисты, лидеры мнений, популярные актеры и спортсмены из разных стран мира выразят поддержку Украине на концерте, который продлится два часа. Концерт будет транслироваться на телеканалах в 20 странах, а также на различных стриминговых платформах и в социальных сетях.

Во время трансляции будет проводиться сбор средств для разрешения гуманитарного кризиса, который возник в результате военного вторжения России в Украину.

Латвию на концерте будут представлять группа "Prāta vētra" и певица Катрина Гупало. Участие в концерте подтвердили также такие исполнители и группы, как "Imagine Dragons", "Nothing But Thieves", "Fatboy Slim", Крейг Дэвид, победители "Евровидения" Сальвадор Собрал и Нетта, украинские исполнители "Dakha Brakha", Руслана, "The Hardkiss", "Go_A", "Monatik", "Alyona Alyona" и др.

Концерт-марафон "Save Ukraine - #StopWar" будет транслироваться на 1-м канале Латвийского телевидения с 18:30 до 20:00 и с 21:05 до 21:40.