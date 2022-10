Встречаем The Cure в Риге: 10 лучших песен группы в преддверии концерта

Уже сегодня, 6 октября, культовая британская группа The Cure во главе с харизматичным лидером Робертом Смитом выступит в Arēna Rīga. Это будет первый и пока единственный концерт группы в странах Балтии. Чтобы освежить память или познакомиться с творчеством группы, предлагаем подборку из 10 лучших песен The Cure, созданную читателями влиятельного музыкального издания Rolling Stone.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За свою более чем 40-летнюю историю группа The Cure выпустила 13 альбомов. Среди них следует выделить релиз 1982 года Pornography, альбом 1989 года Disintegration, а также альбом 1992 года Wish с самым популярным хитом группы за всю историю — Friday I'm in Love. Последний на сегодняшний день альбом группы 4:13 Dream вышел в 2008 году.

Boys don't cry





Роберту Смиту было всего 18 лет, когда The Cure записали свой дебютный альбом Three Imaginary Boys. "Поп-песни вроде Boys Don't Cry настолько наивны, что просто сводят слушателей с ума", — сказал Смит журналу Rolling Stone в 2004 году. Песня стала их вторым синглом 1979 года и вошла в чарты, помогая группе начать свой творческий путь.

Fascination Street





Композиция Fascination Street из альбома Disintegration повествует о периоде в жизни группы, когда Роберт Смит понял, что, несмотря на все их усилия, The Cure превратилась в рок-группу, а он этого не хотел. Этот любимый фанатами сингл группы был вдохновлен пьяной ночью в Новом Орлеане.

From the Edge of the Deep Green Sea





В 90-е годы The Cure весьма успешно сумели обрести собственное звучание. Их альбом 1992 года Wish был очень популярен благодаря хиту Friday I'm in Love. Песня From the Edge of the Deep Green Sea не была синглом, но с годами стала фаворитом среди фанатов. На песню Смита, скорее всего, вдохновила его жена Мэри, с которой он познакомился в возрасте 14 лет.

The Same Deep Water as You





Пика популярности The Cure достигли с альбомом 1989 года Disintegration, который превратил их из культовой группы в настоящих кумиров подростков. The Same Deep Water as You из этого альбома — девятиминутная песня о страстной, но безнадежной любви.

Faith





К тому времени, когда группа записала свой альбом Faith 1981 года, они уже начали внутреннюю борьбу со славой и наркотиками. "Мы стали намного более изолированными. Мы напивались до одури и играли свои песни", — сказал Смит журналу Rolling Stone в 2004 году.

In Between Days





Главный сингл с альбома группы 1985 года The Head on the Door стал их первой песней, вошедшей в топ Billboard Hot 100 в Америке. Это было время творческой зрелости The Cure, когда Роберт Смит расширил состав до пяти человек и писал песни одну за другой. "Я купил хорошую шестиструнную акустическую гитару, и как только я взял ее в руки, она начала играть аккорды песни In Between Days", — вспоминает Смит в интервью.

Disintegration





Во время работы над Disintegration Роберт Смит отпраздновал свое 30-летие. В то время у него были сомнения по поводу продолжения работы группы. Он регулярно употреблял наркотики и был изолирован от внешнего мира, что привело к созданию одного из самых мрачных альбомов группы. Заглавный трек, выражающий тревогу Смита по поводу возможного пессимистического исхода его зависимости, является ярким тому подтверждением.

Just Like Heaven





Долгие отношения Роберта Смита с его женой Мэри вдохновили The Cure на создание бесчисленных песен, в том числе на хит 1987 года Just Like Heaven, который был написан после того, как они вместе побывали в приморском городке в Англии. Песня понравилась миллионам слушателей по всему миру и стала их первым хитом в Топ-40 в Америке.

A Forest





The Cure записали свой альбом Seventeen Seconds 1980 года всего за восемь дней, причем шестиминутная песня A Forest привлекла наибольшее внимание слушателей. "Я хотел создать что-то действительно атмосферное, и эта песня имеет фантастическое звучание", — говорит Роберт Смит. Его попросили сделать песню более подходящей для радио, но он отказался. Несмотря на это, A Forest все же стала их первым настоящим хитом в Англии. Это одна из самых популярных песен группы.

Pictures of You





Перед началом работы над альбомом Disintegration в доме Роберта Смита вспыхнул пожар. Осмотрев повреждения, он нашел коллекцию фотографий своей жены Мэри Пул. Это событие вдохновило его на создание блестящей композиции Pictures of You, которая стала четвертым синглом альбома Disintegration, но сумела достичь лишь 71-го места в чарте Hot 100, хотя сегодня многие фанаты считают ее лучшей.