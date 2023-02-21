Второе пришествие. Как кино и телевидение возвращают на вершины чартов забытые хиты
Foto: Kadrs no filmas

В последнее время старые добрые хиты все чаще возвращаются в ротацию благодаря фильмам и сериалам.

Прошлым летом композиция Running Up That Hill британской певицы Кейт Буш в буквальном смысле получила "вторую жизнь" благодаря четвертому сезону нетфликсовского сериала "Очень странные дела".

Недавно песня Long Long Time Линды Ронстадт попала в чарты США и Великобритании после выхода одного из эпизодов шоу "Одни из нас" — в данный момент этот сериал продолжает бить рекорды просмотров, а вместе с ним растет и популярность трека Ронстадт.

Running Up That Hill и Long Long Time — далеко не единственные хиты, получившие новую волну известности благодаря кинематографу. 

Рассказываем о других подобных случаях.

KISS — I was made for loving you

Подобно "Очень странным делам" другой нетфликсовкий сериал "Академия Амбрелла" также возвращает былую популярность некогда любимым всенародным хитам. Одной из таких песен стал рок-гимн KISS "I was made for loving you babe", прозвучавший в четвертом эпизоде второго сезона шоу.

Композиция, написанная в далеком 1979-м году, вновь взлетела в топ мировых чартов в 2020-м, собрав порядка 4,3 млн прослушиваний на популярных онлайн стримингах Apple Music и Spotify.

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