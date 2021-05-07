Выходит пластинка исторических джазовых записей Трио Раймонда Паулса

Издательство джазовой музыки Jersika Records выпускает пластинку Трио Раймонда Паулса "The Lost Latvian Radio Studio Sessions 1965-1966», в которую вошли неизданные записи 1965-1966 года из архива студии Латвийского радио.

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"Неизданные студийные записи Латвийского радио 1965-1966" – это увековеченное свидетельство тому, что Раймонд Паулс в истории музыки остается не только автором излюбленных эстрадных песен, но и отличным джазовым композитором и пианистом, одаренным особым почерком. Эти джазовые записи – один из главных краеугольных камней музыкального наследия Маэстро", – пишет во вступлении к пластинке музыкальный обозреватель Микус Соловейс.

В пластинку вошли джазовые сюиты, написанные Раймондом Паулсом – Dienvidu akvareļi ("Южные акварели"), Iespaidi ("Впечатления") и Kalnu Skices ("Горные эскизы"). В записи принимали участие Раймонд Паулс (фортепиано), Айвар Тимшс (контрабас), а также Харальд Брандо и Гунар Гайлитис (ударные). В джазовой сюите Dienvidu akvareļi к трио Раймонда Паулса присоединяется легендарный джазовый саксофонист Александр Пищиков.

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"Я уже думал, что эти записи пропали. Слава богу, есть люди, которые сегодня что-то ищут и находят. Был уверен, что их больше не существует", – говорит Раймонд Паулс.

"Я рад, что эту пластинку уже заметил престижный американский джазовый журнал Downbeat и включил ее в обзор исторических записей майского номера. Эти записи неоценимы и служат отличным свидетельством качественного латвийского джаза", – отмечает руководитель издательства Jersika Records Марек Америкс.

Foto: Publicitātes foto

По мнению исследователя латвийского джаза, музыканта и педагога Индрикиса Вейтнерса, находка этих записей - настоящая сенсация, а сами они являются аутентичным свидетельством высокого профессионализма латвийских музыкантов в один из самых интересных и сложных периодов истории нашего джаза.

Издание записано полностью аналоговым способом с оригинальных звукозаписывающих лент, и доступно в цифровом формате и на виниловом носителе. Его можно также услышать на канале издательства Jersika Records в YouTube и в профиле издательства в Bandcamp.

Звукорежиссер записей – Виктор Грундулис, ассистенты – Илга Видиня и Мирдза Кристапа (Зиемеле).