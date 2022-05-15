Зеленский: Сделаем все, чтобы "Евровидение" принял Мариуполь
Foto: AP/Scanpix/LETA

"Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу!" - такими словами президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу группы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022".

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Поздравляя музыкантов с их выдающимся достижением, Зеленский написал в Facebook: "Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!.. Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом".

Между тем министр культуры Александр Ткаченко заявил, что уже думает о подходящем месте проведения конкурса 2023 года в Украине.

Сможет ли Украина принять ESC в следующем году, пока не ясно. В настоящее время проводить подобные массовые мероприятия в стране нельзя из-за действующего военного положения.

В случае если у страны-победительницы нет условий для проведения "Евровидения", его организатор, Европейский вещательный союз (ЕВС), может перенести конкурс в другую страну. Пока ЕВС не делал официальных заявлений о возможности проведения "Евровидения-2023" в Украине.

Лидеры ЕС и ряда европейских государств поздравили Kalush Orchestra с победой на "Евровидении". В числе прочих к музыкантам обратились председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Шарль Мишель, Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, премьер Великобритании Борис Джонсон, а также президенты Литвы и Эстонии - Гитанас Науседа и Алар Карис.

"Ваша песня покорила наши сердца. Мы празднуем вашу победу по всему миру", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

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