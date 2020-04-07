Рок-певица Земфира опубликовала в Instagram свой портрет в маске и анонсировала выход первого за семь лет альбома.
По словам артистки, она находится дома и каждый день пытается "облечь свои мысли и чувства в песни". "Сейчас больше ничего сделать не могу. Хочу помогать старикам, хочу быть полезной. Такое время наступило — как в романах моего любимого Филипа Дика — неопределенное время", — отметила она, добавив, что новый альбом готов уже на две трети.
Также Земфира пообещала, что после выхода из режима самоизоляции, связанного с пандемией коронавируса, устроит концертный тур.
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привет. и привет . в эти странные дни , когда никто ничего не понимает . я сижу дома , каждый день хожу от одного инструмента к другому , пытаюсь облечь свои мысли и чувства в песни. сейчас больше ничего сделать не могу . хочу помогать старикам , хочу быть полезной . такое время наступило- как в романах моего любимого Филипа Дика - неопределенное время . пишу альбом , готов на две трети , но разве это важно сейчас ? нет . важно - сидеть дома , беречь близких. у нас все будет. и альбом, и тур, и все на свете . но сейчас мы все должны замереть , чтобы выжить) ваша Земфира #земфира #zemfira
Предыдущий альбом Земфиры "Жить в твоей голове" вышел в 2013 году.