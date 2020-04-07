Рок-певица Земфира опубликовала в Instagram свой портрет в маске и анонсировала выход первого за семь лет альбома.

По словам артистки, она находится дома и каждый день пытается "облечь свои мысли и чувства в песни". "Сейчас больше ничего сделать не могу. Хочу помогать старикам, хочу быть полезной. Такое время наступило — как в романах моего любимого Филипа Дика — неопределенное время", — отметила она, добавив, что новый альбом готов уже на две трети.

Также Земфира пообещала, что после выхода из режима самоизоляции, связанного с пандемией коронавируса, устроит концертный тур.

Предыдущий альбом Земфиры "Жить в твоей голове" вышел в 2013 году.