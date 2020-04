View this post on Instagram

привет. и привет . в эти странные дни , когда никто ничего не понимает . я сижу дома , каждый день хожу от одного инструмента к другому , пытаюсь облечь свои мысли и чувства в песни. сейчас больше ничего сделать не могу . хочу помогать старикам , хочу быть полезной . такое время наступило- как в романах моего любимого Филипа Дика - неопределенное время . пишу альбом , готов на две трети , но разве это важно сейчас ? нет . важно - сидеть дома , беречь близких. у нас все будет. и альбом, и тур, и все на свете . но сейчас мы все должны замереть , чтобы выжить) ваша Земфира #земфира #zemfira

