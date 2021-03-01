Kadrs no video
Foto: Kadrs no video

Российскую певицу Земфиру уличили в плагиате обложки нового альбома "Бордерлайн". Пост на эту тему был опубликован в Twitter-аккаунте Лео Луганского — американского артиста, родившегося в России.

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Он выложил работу Земфиры, а также обложку своего сингла 2019 года. Как оказалось, оба релиза имеют не только одинаковые названия, но и схожие обложки: на них изображено одно и то же перечеркнутое слово, написанное на черном фоне. "Рекламная пауза", — подписал публикацию Луганский.

Сама певица никак не прокомментировала обвинения в плагиате. На ее странице во "ВКонтакте" указано, что идея обложки принадлежит грузинскому дизайнеру и креативному директору модного дома Balenciaga Демне Гвасалии, который пока тоже никак не отреагировал на пост Луганского.

26 февраля певица выпустила первый за восемь лет альбом. Он стал седьмым полноформатным релизом в дискографии Земфиры. В новую работу вошло 12 песен, в том числе выпущенные ранее синглы "Остин" и "Крым".

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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