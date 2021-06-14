5 фактов, которых вы не знали о королеве Анне Болейн

В воскресенье, 20-го июня, в 19.05, на канале Viasat History начинается новый документальный сериал "Анна Болейн: арест, суд и казнь". В состоящем из трех частей фильме с беспрецедентной скрупулезностью исследуются последние дни жизни второй жены Генриха VIII, а также рассматривается вопрос о том, действительно ли Анна Болейн была прелюбодейкой или просто наскучила королю, и он ее бросил, и была ли она осуждена по обоснованным обвинениям или это были только измышления первого советника Генриха VIII. Чтобы рассказать о сериале, мы собрали пять фактов об Анне Болейн, которых вы, возможно, не знали.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

1. Ее чуть не выдали замуж за ее двоюродного брата. Предполагалось, что Анна Болейн будет выдана замуж за графа Ормонда, Джеймса Батлера, поскольку их отцы претендовали на графство Ормонд, и такой брак, казалось, мог разрешить спор. Но Болейны были в не восторге от подобной идеи, и вместо этого Анна стала придворной дамой жены Генриха VIII. Позднее, когда ее отношения с королем стали более близкими, ее семья получила графство Ормонд.

2. По слухам, у ее матери тоже была связь с Генрихом VIII. Хотя хорошо известно, что у короля также был роман с сестрой Анны, Марией, по некоторым слухам, у короля была связь и с ее матерью, Элизабет Говард. Более того, если верить иезуитам, Анна на самом деле была родной дочерью Генриха VIII. Впрочем, достоверность всех этих слухов крайне невелика. Во-первых, Элизабет была намного старше Генриха, а во-вторых, они оба отрицали, что вообще были знакомы.

3. Она чуть не умерла от английской потливой горячки. Странная болезнь распространилась в XV–XVI веке по Англии, а позже и по Европе. Люди без видимых причин страдали от сильного озноба, головной боли и потливости и могли умереть за несколько часов. В июне 1528 года одна из придворных дам Анны тоже заразилась этой болезнью, и Генрих VIII немедленно бежал в сельскую местность, а Анну отправили домой в Кент. Но было слишком поздно: Анна и ее отец заболели, и только благодаря везению и заботам одного из лучших врачей короля они оба выжили.

4. Ссоры между ней и следующей женой Генриха, Джейн Сеймур, часто перерастали в драки. Несмотря на то, что они были троюродными сестрами, отношения между Анной Болейн и одной из ее фрейлин, Джейн Сеймур, были совсем не идеальными. Неудивительно: Анна подозревала, что у Джейн роман с Генрихом VIII. Джейн, впрочем, этого и не скрывала, и когда король подарил ей свой портрет, она стала носить его на шее как подвеску. Увидев это, Анна сорвала украшение с шеи Джейн с такой яростью, что поранились обе. Говорили, то был не единственный подобный случай: драки между этими дамами случались сплошь и рядом. У Анны были причины для ненависти: всего через 11 дней после ее казни 19 мая 1536 года Джейн вышла замуж за Генриха.

5. Ее сестра, возможно, родила от Генриха VIII. Несмотря на то, что Анна была более разумной и честолюбивой, чем ее сестра Мария, считается, что старшая Болейн была более красива, и, возможно, неудивительно, что у Генриха VIII был роман с ней, хотя сама Мария была замужем. С мужем, Уильямом Кэри, у нее было двое детей, мальчик и девочка, и об обоих ходили слухи, что на самом деле они от Генриха. Хотя слухи так никогда и не доказали, Джон Хейл, пастор из Айлворта, например, был убежден, что Генри Кэри, сын Марии, похож на короля, но другие исследования предполагают, что на самом деле король был отцом Кэтрин Кэри, у которой родилось десять законных детей, только двое из которых дожили до совершеннолетия.

Анна Болейн не очень нравилась народу, в глазах толпы она была просто узурпаторшей трона, но, несмотря на все свои чудачества, она могла очаровать любого. Такое же впечатление она произвела на Генриха — по крайней мере, на какое-то время, за что в конце концов и поплатилась жизнью: Фильм "Анна Болейн: арест, суд и казнь" о королеве, которую ненавидели при жизни, но потом стали считать мученицей, — только на Viasat History в воскресенье, 20 июня, в 19.05.

Следите за нашими новостями в Facebook