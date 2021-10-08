AppGallery: мифы и правда о магазине приложений Huawei

За последние годы технологическое производственное предприятие Huawei завоевало сердца поклонников технологий, не только предлагая новейшие технологии по доступной цене, но и создав магазин приложений AppGallery, предназначенный специально для пользователей Huawei. Магазин приложений – важный и новый продукт – также стал источником различных мифов об ассортименте представленных в нем приложений. Поэтому далее эксперт Huawei опровергает и разъясняет самые популярные мифы о магазине приложений AppGallery.

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Миф № 1: недостаточно много приложений.

Правда: в AppGallery представлено более 141 тысячи приложений.

В AppGallery имеются тысячи приложений всех категорий, в том числе от ведущих мировых и от местных разработчиков. Основное внимание уделяется тому, чего больше хотят потребители, и сейчас им предлагается выбор из более чем 141 000 приложений, работающих на HMS (Huawei Mobile Services) – базовой системе новых смартфонов Huawei. По сравнению с предыдущим годом количество приложений, доступ к которым предоставляется в магазине приложений AppGallery даже без использования устройств HMS, увеличилось на 118 %.

Миф № 2: в смартфонах Huawei Mobile Services не работают популярные и востребованные приложения.

Правда: они прекрасно работают.

Прозвучали утверждения, что устройства Huawei не поддерживают или не обеспечивают доступ к самым популярным и востребованным приложениям мира. Пользователи, желающие открыть, например, Facebook, Zoom или WhatsApp, могут с легкостью это сделать в своих устройствах HMS и скачать их из единой платформы AppGallery. Другие всемирные популярные приложения, такие как Telegram, TikTok, Snapchat, Tinder и Microsoft Office, тоже можно легко найти, загрузить и установить из AppGallery.

Кроме того, Huawei заботится о том, чтобы в каждой категории был достаточно широкий ассортимент всемирно признанных приложений на любой вкус, например, для прослушивания музыки имеется стриминговая платформа Deezer, а быстро и безопасно добраться из пункта А в пункт Б позволит Bolt.

Миф № 3: приложения местных разработчиков не равноценны всемирно известным.

Правда: наоборот, именно они делают платформу AppGallery особенной.

Один из краеугольных камней стратегии Huawei – оказание улучшенных целенаправленных услуг местным общинам. AppGallery пользуются потребители из более чем 170 стран и регионов, высоко ценящие приложения, соответствующие именно их потребностям и пожеланиям. Компания Huawei наладила партнерские отношения с местными разработчиками приложений, хорошо понимающими региональную и местную аудиторию и способными вносить дополнительные улучшения, например, акции, купоны и бесплатные подарки, ориентированные на местный рынок.

Миф № 4: в AppGallery отсутствуют приложения Google.

Правда: Huawei предлагает альтернативные приложения.

Компания Huawei разработала собственные приложения, которые являются равноценной альтернативой приложениям Google. Браузер Huawei обеспечивает такой же пользовательский опыт, который обычно ассоциируется с Chrome. Кроме того, в телефонах HMS предустановлено приложение Petal Maps и предлагаются ассистенты Huawei и облачные услуги для безопасного хранения изображений, видеоклипов, контактов и заметок. В телефонах HMS также имеется цифровой кошелек, где можно хранить карты лояльности, купоны и карты доступа для облегчения повседневных покупок. А также обеспечен доступ к электронной почте Gmail посредством Mail Client, который устанавливает безопасное соединение с учетной записью пользователя в Gmail, чтобы он мог с удобством просматривать сообщения и отвечать на них. Пользователи смартфонов Huawei ежедневно используют эти абсолютно функциональные сервисные приложения без каких-либо проблем.

Миф № 5: в отдельных категориях мало полезных приложений.

Правда: Huawei уделяет много внимания пополнению важных категорий.

В последние полтора года компания Huawei сосредоточена на пополнении основных категорий приложений и устранении недостатков. Основными приоритетами развития предприятия являются отрасли финансов, навигации, повседневных услуг, спорта и транспорта. Например, в финансовой категории в AppGallery имеются приложения банковских услуг, а также ассортимент регулярно пополняется новыми приложениями.

Пользователям устройств Huawei доступны приложения, которые им больше всего нравятся или которые им больше всего нужны. Возможно, предположения о нехватке приложений при начале работы AppGallery Huawei вызывали известные сомнения, но сейчас они лишь побуждают предприятие заниматься пополнением и расширением ассортимента в своем магазине приложений.