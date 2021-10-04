Джеймс Бонд Возвращается

Уже 30 сентября 2021 года в кинотеатрах по всему миру пройдет премьера нового фильма бондианы "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом в роли агента 007. В честь этого события стриминговая платформа "Viaplay" предлагает зрителям уникальную возможность – посмотреть коллекцию фильмов про Джеймса Бонда, куда включены абсолютно все фильмы бондианы. Коллекцию фильмов про Джеймса Бонда с 1 октября можно будет увидеть исключительно на стриминговой платформе "Viaplay", — это прекрасная возможность вспомнить все фильмы про легендарного спецагента.

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Эпоху фильмов про Бонда в 1962 году начал Шон Коннери с фильма "Доктор Ноу", где он первым сыграл сурового агента, который увлекается быстрыми автомобилями, красивыми женщинами и напитком "Мартини" - взболтать, но не смешивать. Фильмы про агента 007 сразу же стали популярными, и с тех пор Роджер Мур, Джорж Лэзенби, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и в последние годы Дэниел Крейг уже почти семьдесят лет воплощают на экране легендарного агента с лицензией на убийство.

И так же, на протяжении десятилетий не утихают споры о том, кто же настоящий Джеймс Бонд, кто самый худший злодей, самая привлекательная девушка Бонда, лучшая заглавная песня и так далее.

Теперь у каждого будет возможность составить свой рейтинг лучших фильмов, потому что с 1 октября стриминговая платформа "Viaplay" начнет показ марафона уже снятых фильмов бондианы. В общей сложности фильмов хватит на двое суток, четыре часа и 56 минут!

"Viaplay" предлагает зрителям посмотреть абсолютно все фильмы про Джеймса Бонда в рамках эксклюзивного соглашения "Nordic Entertainment Group" ("NENT Group") и MGM. Всю коллекцию из 24 фильмов про Джеймса Бонда, а также неофициальный "Никогда не говори никогда" с Шоном Коннери в главной роли можно будет увидеть на стриминговой платформе "Viaplay" с 1 октября 2021 года.

Если вы большой поклонник Бонда, или вам просто нравятся отличные остросюжетные фильмы с красивыми девушками, быстрыми автомобилями и легендарными злодеями, пришло время занять места на диване, приготовить бокал "Мартини" - взболтанного, но не смешанного – и включить стриминговую платформу "Viaplay".

О "NENT Group"

"Nordic Entertainment Group" - ведущая стриминговая компания Северной Европы, предлагает потоковый сервис "Viaplay" во всех странах Балтии. Зрители "Viaplay" могут смотреть уникальные трансляции лучших спортивных событий, избранные мировые кинохиты, отмеченные наградами сериалы, высококачественные оригинальные фильмы "Viaplay" и программу для детей.

"Viaplay" предлагает развлекательный контент с местными субтитрами, где каждый член семьи найдет для себя что-то интересное. Уникальное содержание можно смотреть всегда, везде и почти на любом устройстве. "Viaplay" предлагает возможность одновременного просмотра различного контента в рамках одного домохозяйства, и вы можете в любое время отменить свою подписку.