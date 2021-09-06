Как умирают цивилизации: новый взгляд

На каждом континенте есть руины, рассказывающие о былых цивилизациях и всегда порождающие один и тот же вопрос: что привело к бесследному исчезновению этих империй? Ответ на этот вопрос дает шестисерийный документальный сериал "Древний Апокалипсис",премьера которого состоится на канале Viasat History 6 сентября в 22:00, новая серия каждый будний день. В этой статье мы ищем ответ на тот же вопрос.



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Реальная история за легендой о Содоме и Гоморре

В Книге Бытия рассказывается о городах Содом и Гоморра, которые Бог уничтожил огненным дождем и серой за грехи живших там людей. Развалины города, казалось, были найдены к югу от Мертвого моря в 1970-х годах, они также носили следы разрушения огнем, но позже археологи решили, что руины Талль-эль-Хамман, расположенные к северу от моря, являются гораздо более вероятным претендентом на эту роль. По мнению исследователей, Талль-эль-Хамман был основан примерно в 3000 году до н.э. и затем процветал как сельскохозяйственный центр в течение почти 1500 лет, но около 1700 года до н.э. он был разрушен вследствие катастрофы, объяснения которой не найдено до сих пор. Однако раскопки, продолжавшиеся в течение 13 лет, показали, что город и окружающие его сельскохозяйственные угодья могли быть уничтожены врезавшимся в атмосферу метеоритом и вызванным им выбросом воздуха на гигантском участке площадью 500 квадратных километров. Согласно результатам раскопок, этот регион оставался бесплодным на протяжении почти шести веков: вполне возможно, что именно отсюда пошли легенды о Содоме и Гоморре.

Что случилось с первой империей в истории человечества?

В XXIV веке до н.э. Месопотамия состояла из множества различных городов-государств, населенных в основном шумерами на юге и аккадцами на севере. В 334 году аккадцы захватили шумерские территории и создали мультикультурный политический союз городов-государств – первую в истории империю. Аккадская империя достигла своего расцвета во времена правления царя Нарам-Сина, распавшись всего через 140 лет после своего образования. Из-за опустения целых регионов империя погрузилась в хаос, а затем и в забвение – вплоть до XIX века, когда археологи обнаружили в Ираке древнюю библиотеку и нашли в ней глиняные таблички, которые указывали на существование Аккадской империи. Но что же стало причиной ее гибели? Согласно летописям, Аккадская империя была первой империей, имевшей постоянную армию для завоевания окружающих земель. Однако по мере расширения империи нужно было кормить все больше и больше голодных ртов, хотя аккадцы знали земледелие. Есть мнение, что их погубили песчаные бури, однако последние исследования показали, что падение империи совпало с 300-летней засухой в регионе.

Что привело к гибели империи майя?

Примерно с 300 по 950 год в Центральной Америке процветала беспрецедентная культура. Цивилизация майя построила на территории нынешней Гватемалы и Мексики множество городов, они намного опередили свое время в математике, астрономии и архитектуре, создали и усовершенствовали собственные календари. Но у этой культуры была и темная сторона: они приносили человеческие жертвы, чтобы задобрить богов. И в конце концов это стало для них роковым. Империя майя состояла из небольших городов-государств, которые состязались друг с другом в том, кто принесет самую щедрую жертву богам. Все больше людей гибло в ритуальных казнях, возводились все более величественные пирамиды для религиозного поклонения, в результате чего обычные люди либо бежали, либо восставали. Города-государства, управляемые избалованными роскошной жизнью вождями, рушились один за другим, и к моменту прихода испанских завоевателей в Средние века потомки майя рассеялись, их передовая культура распалась и была забыта, и завоеватели смогли легко подчинить себе аборигенов.

Таким образом, стихийные бедствия или простая человеческая жадность положили конец многим цивилизациям, следы которых могут служить для нас предупреждением: так, на примере загадочных Морских Людей Бронзового века и разрушенного землетрясением города Гелика "Древний Апокалипсис" показывает, что ничто не длится вечно – на Viasat History с 6 сентября, по будням, в 22:00.

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