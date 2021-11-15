Как увеличить доступное время? Эффективные советы по достижению целей

Каждый из нас хочет быть успешным, но нередко мы смотрим на других людей, которым удалось построить успешную карьеру, и думаем о том, что же они делают по-другому? Настойчивость и точно поставленные цели – часть секрета успеха, но без четкого планирования времени это невозможно. В основе планирования времени лежит подчинение повседневного распорядка поставленным целям и использование необходимых технологических инструментов, чтобы не только планировать, но и максимально эффективно выполнять работу.

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Никакой траты времени

Как правило, каждый наш день и без того наполнен разными обязанностями, поэтому найти в плане дня место для еще одной задачи кажется невозможным. Тогда нужно подумать об объединении задач. Поскольку мы довольно много времени проводим в пути или за выполнением таких повседневных задач, как, например, приготовление пищи или тренировки, данные занятия можно объединить с другими интересными делами, на которые у вас обычно не остается времени, – чтением книг, прослушиванием передач и даже просмотром фильмов.

Вторая возможность повысить эффективность различных процессов повседневной жизни – выбор соответствующего оборудования. Большая часть обязанностей выполняется с использованием ноутбука или другого технологического устройства, поэтому нужно подумать о том, обеспечивает ли выбранное устройство наилучшую техническую поддержку для ускорения процессов.

"Выбор оборудования, соответствующего потребностям пользователя, – важный шаг. Если приобретенный ноутбук не может гарантировать быстрое и удобное выполнение повседневных задач, например, переноса файлов, то это может стать поводом махнуть рукой на какое-то дело или отложить его на потом. Новый ноутбук Huawei MateBook 14s обеспечивает удобный перенос файлов между устройствами Huawei, с использованием режима сотрудничества, в результате чего пользователю не нужно привлекать flash-память или другие дополнительные инструменты для переноса файлов, что обычно занимает больше времени", – поясняет Микус Тиллерс (Mikus Tillers), руководитель отдела обучения продукции Huawei в Латвии.

Также нужно подумать об альтернативе планированию времени как таковому. Нередко мы стремимся наполнить свой день различными задачами и обязанностями максимально концентрированно, чтобы, на наш взгляд, стать еще продуктивнее. Но на самом деле такое планирование времени может довести до отчаяния, как только какая-то из выполняемых задач займет больше времени, чем предполагалось. Многие самые успешные люди мира каждый день планируют себе "пустое время" на случай, чтобы если случится нечто непредвиденное, они могли легко подстроиться к ситуации и внести соответствующие изменения в календарь своих дел.

Альтернатива обычным обязанностям

Дистанционный труд многому научил нас, в том числе тому, что не нужно устраивать очные встречи, которые обычно занимают много времени, поскольку нужно запланировать и время на дорогу до места встречи и возвращение домой. Сейчас уже стала нормой организация собраний на какой-либо онлайн-платформе, например, Zoom или Microsoft Teams, что экономит намного больше времени. Но в каждом нововведении есть свои трудности.

"Часто во время онлайн-общения много времени затрачивается на решение различных технических проблем, особенно для того, чтобы обеспечить остальным участникам возможность хорошо слышать друг друга. Это может стать серьезным препятствием и даже отвлекать участников от основной цели собрания. Разработчики Huawei понимают эти повседневные трудности, поэтому оснастили новый ноутбук MateBook 14s четырьмя микрофонами, способными воспринимать голос говорящего на расстоянии до пяти метров, позволяя свободно передвигаться во время собраний", – рассказывает М. Тиллерс.

Ищите возможности продлить день

Сон – неотъемлемая часть жизни, позволяющая нам продуктивно работать днем, но иногда выделенного количества часов в день не хватает. В таких случаях нужно подумать над тем, как получить больше часов, что может показаться сюжетом из научной фантастики, но на самом деле все зависит от планирования времени.

Одна из рекомендаций успешных людей – начать день раньше. Несколько дополнительных утренних часов обеспечат свободное время для выполнения задач, для которых нужна тишина, и хорошо спланировать новый день, выделив и время для себя. Следующий шаг – планировать день не по часам, а по минутам. Зная, сколько времени на самом деле занимает выполнение каждой задачи, можно более эффективно планировать время и браться за дело с полной отдачей, в результате получая дополнительные часы в конце дня.

"Задумываясь о том, как найти дополнительное время, нужно вспомнить, как долго заряжаются и работают устройства, необходимые для выполнения работы. Трудно планировать свое время с наибольшей эффективностью, если устройства внепланово подводят, нарушая весь распорядок дня. Huawei MateBook 14s имеет функцию быстрой зарядки – зарядка всего за 15 минут обеспечивает целых три часа продуктивной работы. Это позволяет пользователю ноутбука заняться более важными делами, продолжая реализацию поставленных целей", – советует М. Тиллерс.