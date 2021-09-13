Кровь и золото: истоки Испании с Саймоном Себагом-Монтефиоре

Этот трехсерийный фильм, премьера которого состоится на канале Viasat History 19 сентября в 20:55, покажет зрителям более чем двухтысячелетнюю историю Испании, гидом исторической экскурсии станет Саймон Себаг-Монтефиоре.

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В первой серии рассказывается о зарождении будущей Испании, когда Иберия была сначала незначительной провинцией Карфагена, затем самой желанной колонией Рима и затем прославилась как исламская Испания и основа Кордовского халифата. Саймон Себаг-Монтефиоре исследует Кадис, Гибралтар и Севилью, а также отправляется на лодке на забытый остров Санта-Петри, который в III веке до н. э. посетил Ганнибал. В этой статье мы расскажем немного о Кордовском халифате.

Кордовский халифат – государство в исламской Иберии и части Северной Африки, которым правила династия Омейядов. Государство со столицей в Кордове существовало с 929 по 1031 год. Этот период характеризовался расширением торговли и расцветом культуры, тогда же были построены шедевры архитектуры Аль-Андалуса.

Кордова была культурным центром Аль-Андалуса, ее мечети, такие как Великая мечеть, были в центре внимания многих халифов. На окраине города находится дворцовый комплекс Медина Асаара, над его возведением десятилетиями трудились около 10 000 рабочих и ремесленников, возводя великолепные здания и устраивая внутренние дворики с фонтанами и воздушными куполами. Помимо этого, Кордова была интеллектуальным центром Аль-Андалуса, здесь переводили древнегреческие тексты на арабский, латынь и иврит. Во время правления аль-Хакама II королевская библиотека насчитывала до 500 000 томов.

Во времена халифата были сделаны важные открытия в естествознании, истории, географии, философии, филологии. Аль-Андалус был подвержен и восточному культурному влиянию: так, музыканту Зирьябу приписывают распространение на Пиренейском полуострове стиля причесок и одежды, зубной пасты и дезодоранта из Багдада.

В насыщенном, плотном и захватывающем трехсерийном фильме "Истоки Испании" рассказывается также об экономике Кордовского халифата и о многих других интересных фактах и событиях. Премьера состоится только на Viasat History, 19 сентября в 20:55, серии будут выходить каждое воскресенье в это же время.

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