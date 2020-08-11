Легенды осени в финском краю тысячи озёр Visit Saimaa

Край тысячи озер – поэтическое название самой счастливой страны мира. Это не просто воздушная метафора, такое место существует в реальности – и это Финляндия с ее системой озер, состоящей из протоков и стремнин, огибающих тысячи островков. Если смотреть с высоты птичьего полета, можно увидеть лабиринт, в котором почитают за счастье заблудиться самые взыскательные путешественники. Особенно бархатной осенью, которую в Финляндии называют словом "руска", обозначающем разные оттенки красного.

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В это время сдержанные краски северной природы превращаются в настоящий праздник для глаз. Калейдоскоп из красного, коричневого и желтого оттенков словно мерцают в матовом фильтре – то, что обязательно должен увидеть каждый.

А разве можно отказаться от посещения значительных достопримечательностей, среди которых Замок Olavinlinna, история которого началась в далеком 1475 году, потрясающие музеи, связанные с именем фельдмаршала Маннергейма, настоящий Центр связи Lokki, работавший во время Второй мировой войны, Музей механической музыки, который поместил в топ-10 лучших музеев Финляндии авторитетный справочник Lonely Planet?

Если же вы хотите отдохнуть от культуры и лишней информации жизни больших городов, то Сайма – место, о котором можно только мечтать, где природа гармонично вплетена в повседневную жизнь человека. Отличный пример такого взаимопроникновения – национальные парки Коловеси и Линнансаари, охраняемые территории, которые признаны уникальными даже в Финляндии, где природа повсюду.

Национальные парки – заповедники с заботливо проложенными маршрутами разной сложности.

Каждая тропинка, предназначенная для походов, выложена деревянными настилами, снабжена указателями об уровне сложности маршрута и информацией о том, когда будет привал. Вход в национальные парки абсолютно бесплатный.

В специально отведенных местах на стоянках и в местах отдыха можно даже устроить гриль, не забыв убрать за собой после приятного застолья, объединяющего всех домочадцев.

Осенью из-за сложности маршрутов парка Коловеси открыт только Линнансаари с пешеходными прогулками от 2-х до 7,7 километров. Зато вас ждут панорамные виды, подходящие для лучших селфи в мире.

Если походов вам покажется недостаточно, советуем обратить внимание на каякинг. Лавирование среди сотен островков национального парка – настоящий аттракцион получше горок, а обучиться управлению небольшим суденышком можно за 15 минут.

Опасаетесь пускаться в плавание без провожатых? Вас сопроводит гид, который обеспечит лодками, рассказами и байками об удивительном крае (по-английски) и небольшим перекусом с кофе. Шесть часов увлекательного заплыва подарят вам бодрость духа и удивительные воспоминания надолго!

Такой же увлекательной забавой может стать рыбалка.

Ловить можно на простую удочку, а можно вооружиться специальным оборудованием, заранее купив лицензию. В регионе Сайма невероятно хороши рыболовные гиды, которые знают все рыбные места, у которых есть и необходимое снаряжение, и опыт, которые сэкономят ваше время и подарят вам счастье удачной рыбалки. Кумжа, сиг, лосось, радужная форель, хариус и окунь ждут вас!

Улов можно закоптить и съесть, а потом сравнить вкус самостоятельно приготовленной рыбы с деликатесами из местных ресторанов. На Сайме принято подавать на обед рыбу, выловленную утром, а рецепты ресторанов и кафе простые, но со своей изюминкой.

Гастрономическая изобретательность шеф-поваров региона подтверждена на национальном уровне: содружество рестораторов Saimaa Gastronomy получило первый приз финской гастрономической премии Hungry for Finland.

Коттеджные поселки Santalahti Resort и Okkola, отель Punkaharju, усадьба Tertti Manor и чайный дом TeaHouse of Wehmais – есть из чего выбрать, также можно скомбинировать маршрут на свой вкус.

Если вы любите уединение, элегантность давно ушедших эпох, вам хочется в полной мере ощутить легкость счастья, то стоит обратить внимание на отель Punkaharju и коттеджный поселок Sahanlahti Resort – бутик-отели, где в основных зданиях номеров немного, зато у вас будет самый что ни на есть аутентичный опыт.

Okkola – особенное место для тех, кто ценит душевный комфорт и близость к природе. Ресторан и большинство коттеджей находятся на островах архипелага Puumala – самом живописном велосипедном маршруте, который можно себе представить. Финны едут все 60 километров, наслаждаясь неспешностью жизни и красотой окружающего пейзажа. Что мы рекомендуем сделать и вам.

Tertti Manor – старинная усадьба с рестораном a la carte и кафе, где каждый день накрывают финский ланч lounas.

Если у вас не будет времени попробовать что-то "гурманское", просто сходите пообедать и прикупите вкусных сувениров домой.

А чайный дом TeaHouse of Wehmais в Финляндии, стране, где все предпочитают кофе, своего рода вызов. Целая усадьба, посвященная чаю, которого здесь 200 сортов, и чайной церемонии. Прекрасная возможность найти себя в многообразии вкусов.

"На сладкое" можно позволить себе "отрыв со всеми удобствами". СПА-отель Casino в самом сердце Савонлинны, СПА-центр Kruunupuisto, СПА-отель, дизайнерские виллы Halla и коттеджный поселок в средневековом стиле Järvisydän ждут вас.

Casino – СПА-отель в самом сердце Савонлинны, вам особенно понравится здесь, если вы хотите посмотреть крепость Олавинлинна и быть ближе к природе.

Kruunupuisto покорит любителей архитектуры стиля модерн – здание отеля находится в живописном месте на гряде Пункахарью. Если хотите увидеть сосны в необычном обрамлении, вам сюда.

Продуманный отдых с саунами на берегу, теннисными кортами, тренажерным залом, велосипедами в аренду и отличным рестораном вы найдете в отеле Halla.

А если вам хочется уехать с особенным ощущением, в котором будут и легенды древности, и радость инноваций, смело выбирайте Järvisydän, "Мир саун", СПА, коттеджи в средневековом стиле и иглу с панорамной крышей, чтобы наблюдать за звездами вместе с любимыми, – что еще нужно в жизни?

Калейдоскоп ярких впечатлений ждет вас в регионе Visit Saimaa!

https://www.visitsaimaa.fi/ru/

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