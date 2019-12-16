Mego и Vesko в девятый раз разыгрывают автомобиль, и в третий раз машина отправляется в Даугавпилс
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В духе рождественского настроения Mego и Vesko поздравили победителей "Большой лотереи 2019". Главный приз — автомобиль Toyota Corolla — был вручен Инаре Лайтане из Даугавпилса 9 декабря в автомобильном центре Amserv Motors на улице Краста 3 в Риге.

В понедельник в автоцентре Amserv Motors ощущалось дежавю. Год назад главный приз от Mego и Vesko Toyota C-HR был вручен даугавпилчанке Марите, а в этом году эстафету удачи переняла Инара Лайтане из Даугавпилса, став владельцем Toyota Corolla 9 декабря.
Инара узнала о том, что именно ей улыбнулась удача, выбрав ее чек из более чем 40 000 зарегистрированных, находясь в больнице.

"В тот момент я больше думала о своем здоровье — я была подключена к системе, поэтому сначала не осознала, что произошло", — рассказывает Инара, оператор во французской фирме из Даугавпилса.

О том, что новость о победе — это не шутка, она начала понимать, когда представители Mego и Vesko попросили найти счастливый чек.

"Тогда я действительно поверила, что все это реально. Конечно, я была в приятном шоке", — Инара вспоминает события ноябрьских дней.

Правила лотереи требуют, чтобы одновременно было куплено два лотерейных товара в магазине Mego или Vesko. Счастливыми продуктами для Инары стали — чай Lipton.

"Вкусный и счастливый чай", — говорит г-жа Лайтане, новый владелец Toyota Corolla, ведь Инара впервые выиграла столь впечатляющий приз. Она рассказала, что постоянно участвует в лотерее и что ей однажды повезло выиграть в лотерее Mego и Vesko подарочную карту для покупки топлива.

"В то время не было автомобиля, в который можно было бы залить топливо", — смеется Инара.

Узнав, что она уже третий счастливчик из Даугавпилса, Инара сказала, что надо обязательно продолжать участвовать в лотереях Mego и Vesko, раз уж даугавпилчанам так везет.

Домой за рулем нового автомобиля победительница поехала сама.

"У меня есть водительские права, не было только машины!" Благодаря лотерее Mego и Vesko Рождество пришло в семью Лайтане уже 9 декабря!

Индра Гранатека, член правления Baltstor, крупнейшей ассоциации латвийских розничных торговцев, передавая ключи Инаре, поделилась своими воспоминаниями: "Даугавпилчане — очень лояльные клиенты. Мы можем наблюдать это по количеству отправленных чеков (10%) — и этот процент продолжает расти, поэтому, естественно, что главный приз снова отправляется в Латгалию. Это девятая лотерея Mego и Vesko с главным призом — мощным транспортным средством. Это уже стало традицией, которую наши клиенты с нетерпением ждут, и мы не можем отступать — лотерея должна быть обязательно, и главным призом должен быть автомобиль ! А эти истории о победах настолько разные, трогательные и захватывающие, что хочется продолжать! "

Первым победительницу поздравил Александр Афанасьев, директор по маркетингу в Mego и Vesko. Он поприветствовал правильный выбор магазина и продуктов: "У Lipton Tea, Mego и Vesko даже цвет логотипа — общий — солнечный и веселый, именно такой, который подбодрит всех этой зимой! "

Его примеру последовали партнеры лотереи Mego и Vesko, наполнившие багажник нового автомобиля Инары подарками. Представитель Ķekava подарил корзину продуктов, попросив не забыть включить продукты Ķekava в счастливый чек. Ādažu Čipsi пожелали, чтобы на кухне победительницы лотереи всегда было место для закусок, а Vegeta пожелала всегда ощущать вкус в еде, и вкус жизнь. И как же без традиционного приветствия Forevers — богатая корзина с мясными изделиями и пожелание: "Здесь есть все, чтобы зарядиться энергией и силами!"

В этом году "Большая лотерея" проходила со 2 сентября по 24 ноября. В ней мог принять участие любой человек, который сделал покупки в Mego и Vesko и заполнил онлайн-анкету, указав имя, фамилию, номер чека, магазин, в котором он совершил покупку, и свой адрес электронной почты. Чеки можно было представить в неограниченном количестве. Очень серьезно к этому подошел один из участников, который зарегистрировал чеки 372 раза. Для участия в лотерее практически нет препятствий — на этот раз самым старшим участником стал господин, которому исполнилось 100 лет.

В лотерее приняли участие бренды: Bauska, Ķekava, Forevers, Latvijas Maiznieks, Latvijas graudu maize, Jardin, Tess, "Мелочи жизни", Domi, Cido, Pepsi , Woolite, Harpic, Lipton, Libresse, Colgate, Ādažu Čipsi, Laima, Exporta, Saulute, Italpasta, Vegeta, Brumi, Big, AlisCo, Goccia d'Oro, Kucharek.

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