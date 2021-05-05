"Месяц убийств" и "Воскресные тайны": док. фильмы на канале Viasat History в мае

Исторический документальный телеканал Viasat History объединяет показ двух специальных исторических программ — "Месяц убийств" и "Воскресные тайны" — в течение всего мая. В 23:00 по выходным смотрите леденящие душу, реальные рассказы об исторических убийствах и расследованиях в программе "Месяц убийств", а в 22:00 каждое воскресенье вы сможете почувствовать себя свидетелем и участником разгадки увлекательнейших исторических тайн.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама





"Месяц убийств": самые громкие преступления прошлого

Специальная программа "Месяц убийств" начнётся с нового документального сериала "Исторические убийства", в котором рассказывается о шести жестоких преступлениях. Каждый эпизод сериала даёт нам возможность исследовать место и время, когда было совершено то или иное преступление. Преступления затрагивают все аспекты жизни общества — от коридоров власти до уличных пороков; они также служат наглядным отражением увлечений, страстей и занятий людей в тот или иной исторический момент, и поэтому каждое преступление служит своего рода окном в более широкую историческую панораму конкретного города и его обитателей. Премьера нового документального сериала, состоящего из шести увлекательных серий, состоится 3 мая и будет идти по выходным в 23:00.

В ещё одном сериале, также состоящем из шести серий, — "Тайны нацистских убийств", показ которого начнётся с 17 мая в 23:00, — рассказ пойдёт о самых шокирующих нацистских убийствах прошлого века. От подозрительной смерти племянницы Гитлера и серийного маньяка-убийцы, держащего в страхе весь Берлин, и до расследования коррупционного убийства, которое связало между собой британского короля и деньги нацистов... В этом сериале, однако, в отличие от первого, рассказывается об убийствах и таинственных смертях, которые остались нераскрытыми, забытыми или даже были нарочно замяты. Объединяя интервью с экспертами и реконструкцию драматических событий, международную выездную съёмку и архивные кадры, каждый отдельный эпизод раскрывает совершенно другую, неожиданную сторону событий, людей и ситуаций, о которых вы, казалось бы, знали всё.

Исторический документальный сериал "Карты убийств" вернёт нас во времена самых шокирующих и удивительных дел об убийствах в истории; ведущий Николас Дэй проведёт нас по миру, в котором жил убийца, в то время как находчивость и смекалка полицейских, а также зачатки криминалистики и судебно-медицинской экспертизы помогали им восстановить справедливость. Мы глубоко погрузимся в эпоху Джека-потрошителя, узнаем, как Мэри Энн Коттон заманивала одиноких мужчин в смертельную ловушку, и откроем для себя увлекательную историю двух женщин, которые благодаря своей настойчивости и вопреки всем обстоятельствам смогли добиться справедливости, чтобы серийного убийцу Анри Ландрю наказали за его жестокие преступления. Сериал "Карты убийств" заставляет старые преступления снова ожить у вас на глазах, рассказывая об увлекательных и леденящих душу историях и относясь к жертвам с тем сочувствием, которого они заслуживают: начало с 24 мая, каждые выходные в 22:55.





"Воскресные тайны": разгадки увлекательнейших исторических тайн

Цель программы "Воскресные тайны" — сбросить покров с исторических тайн и отделить реальные факты от вымысла. В 22:00 второго воскресенья мая мы пройдём по следам вождя гуннов Аттилы. Он был известен под прозвищем "Бич Божий". Ходила легенда, что там, где проходил его конь, трава больше не росла. Его звали Аттила. Он правил не более 20 лет; но до сих пор, 1500 лет спустя, память о нём остаётся выжженной в наших сердцах и умах огнём и железом. И всё же сам Аттила, и гунны, вождём которых он был, остаются окутанными дымкой тайны. О них почти ничего не известно; в течение столетий историки, археологи и учёные пытались безуспешно разгадать эту тайну. Неизвестен даже язык, на котором разговаривали гунны. Но недавняя интереснейшая археологическая находка, возможно, сможет пролить свет на тайны гуннов в 2-серийном документальном фильме "По следам вождя гуннов Аттилы", премьера которого состоится 9 мая в 22:00





"Тайная история рыцарей-тамплиеров: тамплиеры — слуги дьявола?": смотрите 16 мая в 22:00. Мы узнаем о секретах самого таинственного и могущественного рыцарского ордена Средних веков — рыцарей-тамплиеров. От зарождения "божественной силы" до гибели в языках пламени по обвинению в сатанизме: вы узнаете о ритуалах и традициях средневекового рыцарства вплоть до кампании по их искоренению, с легендой о чудесном спасении, и об историческом наследии тамплиеров, связывающем воедино Святую землю и европейский континент.

"Загадка троянского коня": одна из самых известных исторических легенд о том, как в дар жителям города Трои преподнесли огромного деревянного коня со спрятанными в нём греческими солдатами. Троянцы, ничего не подозревая, приняли подарок и внесли коня в город. Под покровом темноты греки вылезли из коня, открыли городские ворота своим товарищам, и уже несколько часов спустя вся Троя пылала в пламени. Но что, если миф про коня — это отнюдь не правда? Последние ошеломляющие открытия показывают, что, скорее всего, известную историю о троянском коне придётся переписать, поскольку, как представляется, речь в ней идёт вовсе не о коне. Смотрите премьеру нового документального фильма в воскресенье, 23 мая, в 22:00.

"Саккара: тайные иероглифы пирамид" — древний Египет не перестаёт всех очаровывать и манить к себе мириадами своих тайн. В некрополе Саккара, расположенном примерно в 30 километрах от Каира, находится одно из интереснейших сокровищ древнего Египта — пирамида фараона Пепи II. О ней знают немногие, поскольку она закрыта для посещения; но в этой пирамиде содержится самая обширная коллекция древнеегипетских текстов среди всех известных ныне пирамид. Впервые за 90 лет группы учёных из международной археологической миссии в Саккаре откроют и расшифруют сокровища этой удивительной фараонской усыпальницы. Как египтяне строили свои пирамиды? Их стены покрыты иероглифами, но о чём они могут нам рассказать? Как раскрыть тайну текста, написанного более четырёх тысяч лет назад? Используя современные технологии, документальный сериал чередует живые съёмки с постановочными интервью, которые погружают нас в удивительную историю Саккары и предлагают по-новому взглянуть на знаменитые гробницы фараонов: смотрите 30 мая в 22:00 только на канале Viasat History.





Следите за нашими новостями в Facebook