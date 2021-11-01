Новый канал на русском языке на телеэкранах Латвии

С 1 сентября телезрителям Латвии доступен новый развлекательный канал на русском языке - "Дуо 7".

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В программе "Дуо 7" представлен только качественный контент на русском языке. Зрителям нового телеканала будут доступны премьеры сериалов и фильмов от лучших российских студий и хорошо знакомые популярные комедии, детективы и мелодрамы.

С начала осени телезрители "Дуо 7" могли посмотреть, например, Ликвидацию, Прощай, любимая, Красная королева, Крик совы - сериалы, уже ставшие хитами. В ноябре стартуют Проект "Анна Николаевна", Лучше, чем люди, Содержанки, кроме того, в программе премьеры фильмов Пара из будушего (с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой) и Коллектор (с Константином Хабенским).

В планах до конца года также показ таких сериалов, как Вампиры средней полосы, Медиатор, Бывшие, Метод, Шторм и многих других.

"Дуо 7" будет вещать на русском языке. Новый телеканал уже доступен абонентам TET (в оригинальных пакетах Helio iTV), Skatvis, Starnet, Elektrons&K, Netvision, Balticom.