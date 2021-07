Новый оригинальный шпионский сериал о России в девяностых на платформе “Viaplay”

Видеостриминговая платформа “Viaplay” предлагает оригинальный восьми серийный фильм “Max Anger – With one Eye Open” («Макс Энгер – С одним открытым глазом»), где главные роли сыграли Адам Лундгрен и Эвин Ахмад. Это рассказ о событиях 25-летней давности, произошедших в России, где решается судьба государства о становлении на путь демократии или возвращении к ранее существующему строю.

Новый фильм "Viaplay" – настоящий триллер, в начале которого главный герой Макс Энгер, которого играет Адам Лундгрен, живет спокойной жизнью, работая аналитиком в шведской консалтинговой компании "Vector". У Макса завязываются отношения со своей российской коллегой по имени Паши, которую играет Эвин Ахмад, но чуть позже возникают подозрения о том, что любимая женщина на самом деле является шпионкой. Когда позже Паши пропадает, Макс Энгер отправляется на ее поиски, сбегая из своих будней, чтобы найти любимую. Это только самое начало богатого приключениями сериала, где главные герои знакомятся сами с собой и раскрывают свои истории.

Помимо популярного сейчас Адама Лундгрена (известен также по фильмам "The Löwander Family", "Never Wipe Tears Away Without Gloves") и очень востребованной на данный момент Эвин Ахмад (также известна по фильмам "Snabba Cash", "The Rain"), в сериале участвуют и множество других звезд шведского кинематографа, в том числе Йохан Рхеборг, Юэль Спира, Лайнус Уолгрен, Малин Крепин, Пэр Рагнар, Анника Халлин, а также восходящая звезда литовского происхождения Иева Андреевайте.

Сериал "Max Anger - With One Eye Open" продюсирует "Nice Drama" и "Twelve Town" в сотрудничестве с "Nordic Film & TV Foundation" и "Nordsvensk Filmunderhållning". В свою очередь, за распространение сериала отвечает "REinvent". Продюсеры - Лейла Бешич и Ян Марнел, главный сценарист Микаэль Ньюиль, исполнительный продюсер – представитель "Nordic Entertainment Group" Сара Скелоф. "Меня захватывает мысль о том, что есть время, которое определяет будущее, какое-то особое событие, которое меняет мир и оставляет след в жизни нескольких следующих поколений. Действие сериала "Viaplay" происходит в тот временной отрезок, который, на мой взгляд, создал тот мир, в котором мы живем сегодня, показывая его через призму волнительных личных событий", - рассказывает Микаэль Ньюиль.

Трейлер сериала можно посмотреть здесь