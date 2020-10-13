Пока все были дома... "Позови меня с собой"

Известная песня в исполнении творческой группы из Латвии получила новое, почти мистическое звучание!

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В чем отличие хорошей песни от плохой? Наверное, в том, что хорошую хочется петь снова и снова. Она проживает свою жизнь, видоизменяется и не стареет. На нее создаются каверы, и на каверы создаются новые каверы.

Началось все в марте, когда все мы учились жить по-новому – работать, покупать еду, заниматься спортом из дома. Творческая группа из Латвии "Idanceconfession" не остановила тренировки и продолжила заниматься танцами онлайн.

"На одной из тренировок мы услышали кавер певицы Палины на песню "Позови меня с собой!" - рассказывает исполнитель кавер версии Диана, - и поняли, что хотим "прочитать" ее по-своему.



Клип погружает зрителя и слушателя в атмосферу мистики... Происходящее на экране - словно игры подсознания главной героини, рождающие вопрос – мы ли управляем нашими мыслями, или наши мысли управляют нами?

Отдельного внимания заслуживает работа режиссера и операторов. Внимание уделено каждой мелочи – как солнце играет на колье героини, как летит с балкона, развеваясь, ее фата, как играют блики на воде Балтэзерса в лучах заходящего солнца...

В свою очередь, режиссер, оператор-постановщик с богатым опытом работы в короткометражном кино, музыкальных видео, сериалах, рекламе и др. Даниэль Иоффе раскрыл некоторые технические секреты, благодаря которым клип получился настолько эффектным:

- Клип мы снимали по технике ускоренной съемки, когда по-настоящему мелодия играется вдвое быстрее оригинала, а при монтаже видео замедляется в исходную скорость. Так создается замедленная эстетика кадров - чарующая и загадочная.

Это, конечно, совсем непросто как для хореографии, так и для вокала, потому что и петь, и танцевать надо было в 2 раза быстрее!

... По словам всех участников, процесс создания клипа, был настолько увлекательным, что стал важнее самого результата. Однако и результат оказался соответствующим: ведь все, что рождается в любви, всегда прекрасно! И в этом легко убедиться, прослушав клип - https://www.youtube.com/watch?v=8nG0LRpMuQw

Команда:

Voice: @Diana Gubermane - https://bit.ly/3cSAVlP

Video: @Daniel Yoffe - https://bit.ly/2GuBXbA

@Alexei Melnik - https://bit.ly/3jFmKTP

Choreo&Dancers: idance.confession: - https://bit.ly/2SllCs6

@Julia Andrejeva

@Dina Florenc

Vocal Producer & Recording, Vocal Coach: @Kristina Korvin - https://bit.ly/3l9yWMF