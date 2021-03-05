Самый крупный выигрыш в истории латвийских онлайн-казино
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Одному из игроков онлайн-казино Optibet вечер 1 марта точно запомнится надолго, ведь именно тогда наш счастливчик выиграл 631 000 евро!

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Победитель, которого зовут Иво, поставил 100 евро в игре Chaos Crew и выиграл 631 500 евро.

Разумеется, увидев сумму выигрыша, Иво очень обрадовался: "Я очень счастлив. Я до сих пор не могу поверить, что мне так повезло! Когда я проснулся сегодня утром, я снова почувствовал себя в замешательстве! Точно так же, как и вчера, когда я увидел свой выигрыш! Я не мог прийти в себя часов 15. Кроме того, я рад, что поставил рекорд выигрыша во всей Латвии! Я еще не думал о том, как потрачу полученную сумму, но, чувствую, что друзей у меня сейчас станет еще больше, чем раньше!" — шутит счастливый победитель.

Это самый крупный выигрыш в латвийских онлайн-казино на сегодняшний день. Предыдущий рекорд принадлежит игроку, который выиграл 251 536 евро в игре Divine Fortune на сайте Optibet.lv 24 января 2019 года.

Подробнее об Optibet (www.optibet.lv)

Optibet (входит в группу компаний Enlabs) является первым предприятием, обладающим лицензией, выданной Латвийской Республикой на организацию азартных игр и игр в онлайн-казино. SIA Optibet предоставляет увлекательные, качественные и безопасные услуги спортивных ставок, используя пятнадцатилетний опыт работы на латвийском рынке. В компании работает команда аналитиков, которые анализируют рынок и составляют прогнозы на предстоящие спортивные события. Безопасность наших игроков обеспечивается сертификатом Optibet eCOGRA (выданным Группой по регулированию и обеспечению безопасности электронной коммерции и онлайн-игр) на игры в онлайн-казино.

Внимание! Азартные игры могут вызывать зависимость! Ознакомьтесь с правилами и играйте ответственно.

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