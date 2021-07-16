Смарт-часы Huawei Watch 3 Series для прекрасного лета

Это лето балует нас не только температурой воздуха, как в жарких странах, но и горячими технологическими новинками. Только что представленные часы новой серии Huawei – как спортивные Huawei Watch 3, так и часы бизнес-класса Huawei Watch 3 Pro – отличаются материалами особенно высокого качества. Они созданы, чтобы подстраиваться под каждый образ и придавать ему изысканность, одновременно обеспечивая более продуманную работу на каждом шагу.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Материалы высшего качества для создания убедительного образа

Часы – это аксессуар, способный придать неизменную элегантность каждому образу, но для этого они должны быть изготовлены из материалов высшего класса, обеспечивающих часы неизменным качеством и придающих им современный вид, независимо от окружающих условий.

"Изогнутый AMOLED-экран корпуса Huawei Watch 3 размером 1,43 дюйма с высоким разрешением устойчив к царапинам и отпечаткам пальцев. Его отделка из нержавеющей стали обработана таким образом, чтобы противостоять износу и коррозии от пота, что особенно актуально этим жарким летом. В свою очередь, часы Huawei Watch 3 Pro оснащены сапфировым стеклом, которое можно поцарапать только бриллиантом, и титановым корпусом, чтобы они могли выдерживать даже самые напряженные летние занятия. Оборотная часть корпуса обеих моделей серии изготовлена из керамического материала, который одновременно приятен на ощупь, гладкий и дружественный по отношению к коже, а также позволяет точно считывать пульс, обеспечивая настоящий комфорт во всех повседневных делах", – рассказывает руководитель учебных курсов по продукции Huawei в Латвии Александр Екимов (Aleksandrs Jekimovs).

При разработке устройств с изысканным дизайном важно, чтобы они не только создавали впечатление эксклюзивности, но и были практичными и удобными в использовании. Huawei впервые внедрил в конструкцию носимых устройств вращающуюся коронку, которая обеспечивает точное распознавание движения пальцев на экране. Такое решение позволяет пользователям эффективно и удобно просматривать варианты меню и увеличивать или уменьшать изображения, ускоряя выполнение планируемых действий.

Время работы для непрерывного наслаждения летом

Лето – время отдыха, и именно поэтому часы Huawei Watch 3 Pro станут отличным помощником как в беззаботном отдыхе, так и в напряженной работе. Рекордно долгое время работы – вплоть до трех недель в длительном режиме (Ultra Battery) и до пяти дней в смарт-режиме – способно подстраиваться как к нуждам насыщенной рабочей недели, так и к длинному отпуску, позволяя своему владельцу свободно отдыхать и уделять полное внимание выполнению дел, не думая об очередной подзарядке.

"В моменты, когда подойдет время подзарядки, смарт-часы серии Huawei Watch 3 можно заряжать как традиционно – через провод, так и более современным способом – с помощью беспроводного зарядного устройства. 10 минут подзарядки обеспечивают владельцу 15 часов полноценной работы. Кроме того, смарт-часы поддерживают обратную беспроводную зарядку или возможность заряжать смарт-часы с помощью смартфона – когда мощность смарт-часов исчерпана, нужно лишь положить их на смартфон", – пояснил А. Екимов.

Больше чем просто часы

Чтобы лучше понять и оценить результаты, получаемые во время активного отдыха, смарт-часы серии Huawei Watch 3 предлагают улучшенные функции мониторинга спортивных занятий. Владелец смарт-часов может выбрать любой из более 100 различных режимов тренировок, которые охватывают как профессиональный спорт, так и занятия на улице и в помещениях, а также экстремальные виды спорта. Среди них есть и уникальные режимы видов спорта, например, режим гольфа, позволяющий во время игры в гольф измерять скорость размаха и позу, тем самым позволяя владельцу смарт-часов точнее анализировать исполнение броска и вносить соответствующие улучшения в технику игры в гольф.

Встроенный в смарт-часы режим гольфа смогли опробовать и гости мероприятия, посвященного выпуску Huawei Watch 3, которым было предложено освоить навыки игры в гольф, чтобы изучить возможности новых смарт-часов в действии. Об успехах гостей презентации часов Huawei Watch 3 на площадке Юрмальского гольф-клуба можно узнать здесь:

"Смарт-часы новой серии способны автоматически определять шесть режимов тренировок – бег и прогулка на свежем воздухе или в помещениях, а также режимы эллиптического и гребного тренажера. Владельцу остается только подтвердить начало тренировки, не тратя время на другие настройки. После окончания тренировки в смарт-часах нужно отметить конец занятия, и устройство сформирует точный информационный отчет, делая этот процесс простым и приятным", – рассказывает А. Екимов.

Смарт-часы серии Huawei Watch 3 представляют собой комбинацию новейших технологий и материалов, обеспечивая своим владельцам лучшее из смарт-технологий будущего в сочетании с вечными ценностями традиционных часов.