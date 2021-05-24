В ожидании лета хочется посмотреть новый сериал? Вот семь сериалов

Более 2 500 часов развлекательного содержания "Viaplay" с местными субтитрами всего за 9,99 EUR в месяц, а первые две недели – совершенно бесплатно. Регистрируйтесь на viaplay.lv!

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

ВИСТИНГ

Неподалеку от норвежского города Ларвик найден спрятанный в снегу труп мужчины. Преступление расследует Вильям Вистинг и его команда детективов. Отпечатки пальцев связывают эту смерть с американским серийным убийцей Робертом Годвином, который уже 20 лет находится в бегах. Считается, что он сбежал в Ларвик и прячется у всех на виду, получив документы местного жителя. ФБР реагирует на инцидент и высылает на помощь в норвежском расследовании особых агентов Мегги Грифин и Джона Бантама. Дочь Вистинга Лина – журналистка, которая работает над статьей о соседе, живущем неподалеку. Он умер дома в одиночестве. Случайно она раскрывает связь этого случая с расследованием убийства, и сама становится целью. В то же время полиция находит большое захоронение жертв убийцы, количество пострадавших стремительно растет.

ПАРТИЗАН





События этого детективного триллера происходят в идиллическом Юрднере – закрытой сельскохозяйственной коммуне, прикрытой идеальным на первый взгляд фасадом. Джонни устраивается на работу в это успешное и закрытое биологическое хозяйство. Однако скоро Джонни понимает, что все не так, как должно быть: он больше не может игнорировать свой внутренний голос.

ЧЕСТЬ, 2 сезон





Главные героини "Чести" дружат со времен университета, где изучали юриспруденцию. Сейчас они вместе управляют адвокатским бюро, которое занимается защитой прав женщин. Во втором сезоне орудует жестокий насильник, который как-то связан с клиентками адвокатского бюро. Виноват кто-то из тех, кто знаком с деятельностью юристов, но кто? Янни, Элина, Нура и Карина изо всех сил стараются сохранить секретность, пока не начинают понимать, что им самим грозит опасность. Теперь четверым женщинам грозит как старая тайна, так и жестокий преступник, который подбирается все ближе.

МИЛЛИАРДЫ, 1–5 сезон





В нью-йоркских коридорах власти за победу бьются самые жестокие противники: безжалостный федеральный прокурор Чак Родс бросает вызов могущественному, но коррумпированному управляющему фондом рискового капитала Бобби "Топору" Аксельроду. Родс изучает сделки Аксельрода, пытаясь призвать его к ответственности за преступления. На политической и финансовой арене Нью-Йорка разгорается битва между двумя влиятельными и амбициозными противниками, игра идет на очень большие ставки.

ИСПАНСКАЯ ПРИНЦЕССА, 1 сезон





"Испанская принцесса" - историческая драма о Екатерине Арагонской – испанской принцессе, которая стала королевой Англии, выйдя замуж за короля Генри VIII. Принцесса-подросток Екатерина Арагонская, дочь испанских правителей Изабеллы и Фердинанда, наконец отправляется в Англию, чтобы встретиться со своим будущим мужем принцем Уэльским Артуром, наследником трона Генриха VII Английского. Принцесса с детства была обручена с Артуром. Екатерина нравится не всем, но принцесса и ее придворные стараются приспособиться к английским обычаям. Когда Артур внезапно умирает, ее цель – нести мир в отношения Испании и Англии – становится недостижимой, пока она не встречает принца Генри.

ХОРОШАЯ БОРЬБА, 1–4 сезон





Драматический юридический сериал о Диане Локхарт, которую выгоняют из собственного адвокатского бюро, когда в результате мошенничества она разоряется и портит репутацию своей крестной дочери Майи. Обе женщины начинают работать в новой фирме Люка Квина и стараются вместе встать на ноги. Но можно ли снова подняться по карьерной лестнице и восстановить положение в обществе?

СПЕЦНАЗ, 1–3 сезон





Спецподразделение военно-морского флота США "Bravo" под руководством военного командира Джейсона Хейса готовится к заданию в Афганистане, проигрывая различные ситуации, позволяющие проверить подготовку к высадке и навыки каждого члена команды. Но тут на спецотряд "Echo", на смену которого должна была прийти команда "Bravo", совершается внезапное нападение, в результате которого погибают все члены отряда. Высадка спецотряда "Bravo" производится в ускоренном режиме, они должны выяснить, кто и почему убил членов команды "Echo".

www.viaplay.lv