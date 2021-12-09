В повседневной спешке вместе с Мартиньшем Капземсом : Какими должны быть надежные смарт-часы?

Бывают дни, когда кажется, что ничего не успеть – дел больше, чем можешь справиться, и на отдых времени не остается. Такой бывает и повседневная жизнь ведущего мероприятий и передач, а также страстного спортсмена Мартиньша Капземса, насыщенная трудовыми обязанностями, съемками и другими проектами. По признанию самого Мартиньша, в основе всего должно лежать точное планирование времени при помощи надежных смарт-ассистентов.

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"Меня часто спрашивают – как мне удается объединять трудовые обязанности и еще находить время для спорта? Я считаю, что все нужно планировать. Будь то занятия спортом, встречи с друзьями, рабочие задачи или просто отдых, на каждое дело нужно найти время и зафиксировать его. Многим нравится записывать свои планы на день в ежедневники, но мне удобнее всего делать заметки в телефоне, который автоматически синхронизируется со смарт-часами и ноутбуком. Благодаря этому я могу просматривать повседневные дела при помощи любого устройства, которое находится рядом со мной. Поэтому исключены ситуации, когда, например, ежедневник остался дома или потерялся", – делится опытом Мартиньш.

Надежный и привлекательный смарт-ассистент

Первым критерием выбора любого устройства для Мартиньша является его внешний вид, поэтому и при покупке смарт-часов в первую очередь он оценивает их дизайн, цвет, и только после этого – функциональные возможности.

"Если конкретное устройство привлекло мое внимание, я провожу тест на удобство. Я примеряю смарт-часы и оцениваю, как они прилегают к моему запястному суставу, не давят ли, не натирают ли, достаточно ли плотно крепятся. Первые ощущения определяют все остальное. Важно, чтобы рука выглядела приятно для глаза. После теста на удобство я обретаю уверенность и все остальное время не ощущаю устройство на своей руке, но знаю, что оно там и никуда не пропало. Для меня очень важно, чтобы смарт-часы сочетались с моим обликом как телеведущего, так и спортсмена. Как правило, у меня нет времени менять и подбирать разные часы к каждой ситуации, поэтому я выбираю новые Huawei Watch GT 3 с браслетом из нержавеющей стали, которые подходят как к элегантному костюму, так и к спортивной одежде", – признает Мартиньш.

Убедившись в визуальной привлекательности и удобстве смарт-часов, Мартиньш изучает время работы устройства. "Основная функция часов – показывать время, но смарт-часы Huawei Watch GT 3 предлагают намного больше – различные функции контроля здоровья и занятий спортом, а также отображение уведомлений в смартфоне. Важно отметить, что устройство способно выполнять все эти функции длительное время, в противном случае от широкого ассортимента возможностей не было бы никакого толку", – хвалит Мартиньш время работы устройства, которое можно полноценно использовать вплоть до двух недель, не задумываясь о зарядке чаще двух раз в месяц.

ТОП-3 функций смарт-часов по выбору Мартиньша для каждой жизненной ситуации

"Для меня одной из важнейших функций является измерение пульса – это всегда помогает мне понять, какую нагрузку я испытываю во время тренировки. Смарт-часы предупреждают меня голосовым сигналом, по которому я могут определить, нужно ли увеличить темп или напротив, немного перевести дыхание, чтобы обеспечить своему организму эффективную тренировку без ненужного стресса. Второе, что мне очень нравится в плане контроля спортивных занятий, – распознавание тренировок. Huawei Watch GT 3 распознает множество режимов тренировок: например, если я еду кататься на велосипеде, я включаю режим велоспорта, и часы следят как за сгораемыми калориями, так и за пройденным расстоянием. Также можно выбрать точный режим надзора для любого вида спорта, что очень удобно", – поясняет Мартиньш.

Наряду с широким выбором спортивных функций в холодный зимний сезон особенно полезна функция приема звонков смарт-часами. Внезапный мороз застиг врасплох всех, включая и Мартиньша, а в перчатках трудно доставать телефон из кармана, поэтому смарт-часы на руке позволяют быстро ответить на любой звонок, не заморозив пальцы.

"В завершение моего ТОП-3 функций я хотел бы подчеркнуть возможности видоизменения смарт-устройства. К примеру, если я нахожусь на званом вечере, я выбираю классический циферблат наручных часов; на тренировке я могу выбрать какой-нибудь из спортивных вариантов дизайна циферблата или сделать свой – такая свобода возможностей позволяет одним и тем же часам выглядеть иначе каждый день, не утрачивая актуальность и сохраняя современный вид. Я считаю, что идея нового визуального оформления смарт-часов каждый день понравится каждому при выборе нового смарт-ассистента", – признает Мартиньш.