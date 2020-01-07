В продажу поступили дополнительные сидячие места на концерт Limp Bizkit
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28 февраля в "Арене Рига" с грандиозным концертом выступит всемирно известная американская рэп-метал группа Limp Bizkit. Из-за огромного спроса в начале января в продажу поступили дополнительные билеты на долгожданный концерт — для зрителей стали доступны сидячие места в секторах на третьем этаже арены.

Со стороны фанатов замечен невероятно большой интерес к предстоящему выступлению группы в Риге, и большая часть стоячих билетов была раскуплена уже в первые недели старта продаж. С приближением концерта в торговых местах "Biļešu Serviss" появилось дополнительное количество билетов, к тому же, новые ценовые категории стали более доступными — от 39 евро.

Limp Bizkit славятся бешеной энергетикой своих концертов и провокационными шоу, и по праву являются одной из самых впечатляющих живым выступлением групп.

Известно, что в Риге знаменитые бунтари сцены исполнят свои самые популярные хиты – "Nookie", "Break Stuff", "Take a Look Around", "My Generation", "Rollin", "My Way", "Behind Blue Eyes", "Lightz", "Gold Cobra", "Lonely World" и другие.

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