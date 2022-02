10 лет спустя. Наркотики, проклятие или преступный умысел: тайна смерти Уитни Хьюстон

11 февраля 2012 года Уитни Хьюстон нашли без сознания в ванной отеля — в тот же день врачи констатировали ее смерть.

О загадках гибели певицы, посмертных заработках и "проклятии" ее имени рассказывает "Газета.Ru".

Музыкальная карьера звезды ритм-энд-блюза Уитни Хьюстон началась в 1983 году, когда она подписала первый контракт с лейблом Arista Records. С выходом дебютного альбома "Whitney Houston" в 1985-м артистка завоевала всемирное признание. В 23 года Хьюстон получила первую статуэтку "Грэмми", а ее дебютная пластинка вошла в несколько списков лучших альбомов 20-го века. Образ выходца из бедного района Ньюарка обеспечил ей огромную популярность среди всех слоев населения.

В конце 90-х годов о Хьюстон уже говорили как о живой легенде поп-музыки. В 2009 году она вошла в Книгу рекордов Гиннесса как певица с самым большим количеством наград, а журнал Rolling Stone включил ее в список 100 величайших исполнителей. Артистка являлась лауреатом более 400 наград, включая семь "Грэмми", 31 Billboard Music Award, 22 American Music Award и другие. За свою карьеру она выпустила семь альбомов и снялась в пяти фильмах.

Замужество и наркотики

Foto: Reuters/Scanpix



В 1992 году Хьюстон вышла замуж за участника группы New Edition Бобби Брауна, а через год у них родилась дочь Бобби Кристина Браун. Супруг оказался скандалистом и постоянно имел проблемы с законом: садился за руль в нетрезвом виде, домогался женщин, участвовал в драках. В 1996 году из-за переживаний за мужа у Хьюстон случился выкидыш, и с тех пор ее начали подозревать в употреблении наркотиков. Однажды во время досмотра в аэропорту в личных вещах звезды действительно были обнаружены запрещенные вещества.

В начале 2000-х Хьюстон неоднократно проходила лечение в наркологических клиниках, но не смогла побороть зависимость даже после развода с мужем. В последний раз артистка вышла на публику 9 февраля 2012 года за несколько дней до 54-й церемонии вручения премии "Грэмми". Через два дня 48-летняя Хьюстон была найдена без сознания в гостинице The Beverly Hilton в Лос-Анджелесе.

Расследование смерти

Foto: AFP/Scanpix

Тетя певицы Мэри Джонс обнаружила ее лежащей лицом вниз в наполненной водой ванне. В 15:30 по местному времени к Хьюстон приехали медики и попытались провести сердечно-легочную реанимацию, но уже в 15:55 констатировали смерть. В комнате звезды были найдены принадлежности для употребления наркотиков.

Вечером 12 февраля она должна была пойти на вечеринку к своему агенту Клайву Дэвису, проходившую в том же отеле. В начале мероприятия Дэвис высказался о смерти Хьюстон.

"К настоящему времени вы все узнали о невыразимо трагической новости — кончине нашей любимой Уитни, — цитирует его Los Angeles Times. —

Мне не нужно скрывать свои эмоции в этой комнате, полной дорогих друзей. Я опустошен потерей человека, который так много значил для меня на протяжении стольких лет. Уитни была полна жизни. Она так ждала сегодняшней ночи, несмотря на то, что у нее не было запланированного выступления".

Некоторые присутствовавшие, включая Чаку Хан и Шэрон Осборн, раскритиковали Дэвиса за проведение вечеринки, когда в номере Хьюстон работала полиция, а ее тело все еще находилось в здании.

13 февраля портал TMZ со ссылкой на судебного следователя Крейга Харви сообщил, что в организме Хьюстон обнаружены следы наркотиков, повлекшие за собой сердечную недостаточность. Официальной причиной смерти поп-дивы было "утопление, а также последствия атеросклеротического заболевания сердца и употребления кокаина". Помимо кокаина, в организме Хьюстон были обнаружены и другие запрещенные вещества.

"Кокаин и его метаболиты были идентифицированы и способствовали смерти, — говорится в отчете. — Марихуана, алпразолам (ксанакс), циклобензаприн (флексерил) и дифенгидрамин (бенадрил) были идентифицированы, но не способствовали смерти".

Полиция заявила, что в кончине знаменитости нет "явных признаков преступного умысла", но родные в это не верили. 12 апреля 2012 года дело о смерти Хьюстон было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

"Проклятье Уитни Хьюстон"

Foto: Reuters/Scanpix



Через несколько лет в сети заговорили о "проклятье Уитни Хьюстон". После смерти певицы ее дочь Бобби Кристина Браун переживала глубокую депрессию. Она неоднократно ложилась в больницу с нервными срывами. 31 января 2015 года года Бобби Кристина была найдена без сознания, лежащая с головой в наполненной ванне. Девушка впала в кому и умерла 27 июля 2015 года — ей было 22 года.

В 2016 году Бобби Браун пытался добиться эксгумации тел жены и дочери, чтобы доказать, что обе были убиты. Он указывал, что к преступлениям мог быть причастен возлюбленный Бобби Кристины Ник Гордон. Через пять лет Гордон также был найден мертвым. Причиной смерти 30-летнего мужчины была объявлена передозировка наркотиками. В схожей ситуации оказался близкий друг Бобби Кристины Макс Ломас, который был найден в ванной комнате с лежащим рядом шприцем. А в ноябре 2020 года скончался приемный сын Хьюстон — 28-летний Бобби Браун-младший. Согласно TMZ, у полиции не было оснований полагать, что его смерть была насильственной. В связи со множественными гибелями близких Хьюстон поклонники заговорили о проклятии ее имени.

Посмертные продажи и релизы

Foto: Reuters/Scanpix



За первые десять месяцев после смерти Хьюстон "продала" 3,7 млн копий альбомов и 4,3 млн синглов по всему миру.

В ноябре 2012 года вышел первый посмертный альбом лучших хитов Хьюстон "I Will Always Love You: The Best of Whitney Houston". Он получил две награды NAACP Image Awards в номинациях "Выдающийся альбом" и "Выдающаяся песня" ("I Look to You"). В 2020 году ему присвоили золотой сертификат RIAA. Затем вышли альбомы "Her Greatest Performances" (2014) и "I Wish You Love: More from The Bodyguard" (2017).

В 2019 году песня Хьюстон и Кайго "Higher Love" была выпущена как сингл. Пластинка стала мировым хитом: она заняла второе место в UK Singles Chart и вошла в десятку лучших в нескольких странах. Также сингл был номинирован на премии Billboard Music Awards 2020 в категории "Лучшая танцевальная/электронная песня года" и "iHeartRadio Music Awards" 2020 в категориях "Танцевальная песня года" и "Лучший ремикс". Он получил мультиплатиновый сертификат в США, Канаде, Польше и Великобритании. В 2020 году Хьюстон внесли в список Зала славы рок-н-ролла.