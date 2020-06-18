15 минут с Нео. Киану Ривз выставил на аукцион видеочат с собой

Голливудский актер Киану Ривз выставил на благотворительный аукцион 15-минутную беседу с собой по видеочату в приложении Zoom. Доходы с аукциона пойдут в детскую онкологическую организацию Camp Rainbow Gold, расположенную в штате Айдахо, пишет CNN.

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Первоначальная цена лота составила десять тысяч долларов, однако вскоре превысила 16 тысяч. Аукцион закроется в понедельник, беседа с актером состоится 6 июля.

""Билл и Тед". "Скорость". "Матрица". "Джон Уик". Вы знаете его. Вы любите его. Это бесценно, а теперь вы можете связаться с ним по Zoom из дома!" — гласит описание лота.

В июле 2019-го актер растрогал пользователей сети добрым поступком — он увидел размещенную у дороги табличку с надписью "Ты потрясающий", сделанную его фанаткой Стейси Хант. Ривз попросил разрешения подписать плакат. После того как Хант согласилась, актер написал на табличке: "Стейси, ты потрясающая".