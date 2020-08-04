18-летняя дочь Немцова опубликовала фото со свадьбы
Foto: Instagram/dinanemtsova_

В минувшие выходные 18-летняя дочь убитого в 2015 году российского оппозиционера Бориса Немцова Дина вышла замуж. Со своим избранником Дмитрием Матевосовым она встречалась уже три года, пишет "Комсомольская правда".

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Бракосочетание проходило в Барвихе - это посёлок в Москвоской области возле Рублёво-Успенского шоссе. Это часть так называмой Рублёвки - территории, где жила советская элита, а потом и элита девяностых, и где до сих пор самая дорогая земля в России. Девушка опубликовала фото со свадьбы на своей странице в Instagram.

Предложение Дине будущий муж сделал в июле, свадьба планировалась на следующий год, однако в итоге она состоялась 2 августа. Дмитрию, как и его жене, 18 лет. Дина не раз подчеркивала, что не видит ничего плохого в ранних браках.

"Некоторые люди советовали мне повременить со свадьбой. Основной тезис: нужно нагуляться, пожить для себя, поучиться, а потом уже создавать семью. Я с этим несогласна. "Нагуляться" - это вообще не про меня. Я не вижу смысла в частой смене партнеров: это не сделало бы меня счастливой", — приводит издание слова Дины Немцовой.

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Атмосфера нежности на свадьбе во многом зависит от флористов. Мы полностью доверились 🌸@siciliaflowers 🌸 и была потрясена тем чудом, которое они создали. Чистота, юность, трогательная нежность - облако любви🦋

A post shared by Екатерина Одинцова (@odintsovaprtrend) on Aug 3, 2020 at 3:38am PDT

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