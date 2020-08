18-летняя дочь Немцова опубликовала фото со свадьбы

View this post on Instagram

Атмосфера нежности на свадьбе во многом зависит от флористов. Мы полностью доверились 🌸@siciliaflowers 🌸 и была потрясена тем чудом, которое они создали. Чистота, юность, трогательная нежность - облако любви🦋

