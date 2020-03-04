Российская актриса Кристина Асмус сообщила, что начала питаться по примеру своего супруга - шоумена Гарика Харламова.
Артистка рассказала в Instagram, что перешла на 18-разовое нераздельное, максимально жирное, вредное и вкусное питание. "Короче, весь привычный рацион мужа", - написала Асмус. И добавила, что это не беременность, а необходимость набрать вес для роли. "Так что, если увидите толстые сторис, это не фильтр и не второй триместр, это легальный жор", - подытожила Кристина.
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Здесь могла бы быть реклама шампуня))) 🧴 Но будет антизожный и антипостный текст 🤪🤦🏼♀️ У меня сейчас самый кайфовый и долгожданный период. Нет, не беременность 😂 Попросили поправиться для роли. То бишь, 18-ти разовое нераздельное максимально жирное, вредное и вкусное питание 😁🍕🧁 Короче, весь привычный рацион мужа 😂 Так что, если увидите толстые сторис, это не фильтр и не второй триместр, это легальный жор 😂 Калории, я жду вас! (устрашающий смех )))))))