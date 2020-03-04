Российская актриса Кристина Асмус сообщила, что начала питаться по примеру своего супруга - шоумена Гарика Харламова.

Артистка рассказала в Instagram, что перешла на 18-разовое нераздельное, максимально жирное, вредное и вкусное питание. "Короче, весь привычный рацион мужа", - написала Асмус. И добавила, что это не беременность, а необходимость набрать вес для роли. "Так что, если увидите толстые сторис, это не фильтр и не второй триместр, это легальный жор", - подытожила Кристина.