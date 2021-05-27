230 км в час и взятка. Рэпера Элджея поймали пьяным за рулем

В Москве полицейские остановили российского рэпера Элджея (Алексей Узенюк), заподозрив его в вождении в нетрезвом состоянии.

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Ночью 26 мая музыкант возвращался в свой загородный дом из клуба, вместе с ним была его жена — блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева.

После просьбы остановиться Элджей решил скрыться от полицейских на своем спорткаре BMW i8. Несколько минут он ехал на скорости 230 километров в час и притормозил у обочины только тогда, когда его начали догонять сотрудники ГИБДД. Погоня закончилась уже в Подмосковье.

После остановки у поста ДПС 26-летнему Элджею предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался от проверки и признался, что употреблял спиртное. При этом, как сообщает издание Baza в своем Telegram-канале, в полиции рассказали, что от артиста алкоголем не пахло. В то же время источник телеканала РЕН ТВ в правоохранительных органах заявил, что рэпер невнятно разговаривал, и у него были все признаки алкогольного опьянения. Полицейские составили протокол и забрали у Узенюка водительские права. В скором времени состоится судебное заседание, после которого нарушителя, скорее всего, лишат права управлять автомобилем. Кроме того, ему грозит штраф за перекрашивание машины без внесения изменений в паспорт транспортного средства (ПТС).

Foto: instagram.com/sayonaraboy

Музыкант пытался подкупить полицейских и предложил им 700 тысяч рублей

После составления протокола машину рэпера собирались отправить на штрафстоянку, но Узенюк не хотел расставаться со своим BMW i8 и отдавать водительские права. Артист и его жена начали звонить знакомым, вскоре на место приехал друг семьи. Полицейским предложили взятку в размере 200 тысяч рублей. Затем сумма выросла до 500 тысяч, однако это не помогло "урегулировать вопрос". В итоге хип-хоп-исполнитель заявил, что готов выплатить 700 тысяч рублей. Инспекторы от предложенных денег отказались и изъяли у Элджея водительское удостоверение. После этого его друг сел за руль и отогнал машину к дому Узенюка и Ивлеевой.

После инцидента выяснилось, что рэпер нередко нарушает правила дорожного движения: в общей сложности у него 241 штраф на общую сумму более 337 тысяч рублей. В прошлом году музыкант хвастался тем, что набрал штрафов за превышение скорости на 140 тысяч рублей. Он репостнул публикацию со своей фанатской страницы, где были фотографии его автомобиля, которые сопровождались текстом: "140 тысяч рублей (суммарно) за превышение скорости по Москве. Призрачный гонщик". Позднее рэпер удалил этот пост из-за негативной реакции поклонников. Многие подписчики раскритиковали его безответственное поведение, отметив, что пренебрежение правилами дорожного движения — странный повод для гордости. Кроме того, звезде напомнили о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова: он был осужден на 7,5 года лишения свободы после того, как пьяным выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, водитель которой погиб.