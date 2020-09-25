25-летняя звезда "Папиных дочек" рассказала о романе с 46-летним Авербухом
Foto: Instagram.com/liza_arzamasova

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова и хореограф Илья Авербух впервые рассказали о своем романе в эфире шоу "Вечерний Ургант".

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В ходе программы бывший фигурист признался, что для него стало сюрпризом увлечение возлюбленной мотокроссом. Во время карантина он решил ее впечатлить и прокатить на квадроцикле.

"Я посадил ее сзади, мы несемся, все хорошо, заезжаем в лес, там одноколейка. Я думаю: "Надо ехать вперед, хотя впереди лужа, но я же не должен останавливаться, я же мужчина"", — вспомнил Авербух. По его словам, в итоге квадроцикл застрял, из-за чего актрисе пришлось его толкать.

Арзамасова похвалила хореографа за хозяйственность. "Он все может делать по дому. У него удивительный талант все облагораживать", — отметила артистка. Кроме того, она рассказала, что однажды Авербух нашел ее сбежавшую собаку.

Хореограф заявил, что они с Арзамасовой не хотели афишировать свои отношения, однако ради шоу "Вечерний Ургант" решили сделать исключение. "Поэтому, вот мы здесь, вот мы вместе, и вот мы счастливы", — сказал он.

7 июля стало известно, что 25-летняя Арзамасова начала встречаться с 46-летним Авербухом. Актриса подтвердила эту информацию, отказавшись раскрыть подробности отношений.

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A post shared by Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) on Sep 23, 2020 at 11:57am PDT

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru
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