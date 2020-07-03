27-летний певец Аугуст Алсина рассказал о романе с 48-летней женой Уилла Смита

Певец Аугуст Алсина признался в романе с супругой актера Уилла Смита Джадой Пинкетт-Смит в интервью журналистке Анджеле Йи.

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По словам 27-летнего исполнителя, они познакомились в 2015 году через ее сына Джейдена. Пара проводила вместе праздники и даже посещала BET Awards 2017 года. В интервью певец рассказал о своих чувствах к 48-летней Джаде и глубокой эмоциональной привязанности к ней. Она стала его первой любовью, единственной женщиной, которой он посвятил долгие годы отношений. Однако замужняя Джада разбила ему сердце.

"Я полностью отдал себя этим отношениям на протяжении многих лет своей жизни. И, действительно, я очень и очень сильно люблю ее. У меня тонна любви к ней", — заявил Аугуст Алсина.

Кроме того, певец заверил, что Уилл и Джада состоят в открытых отношениях. По его словам, перед тем, как предпринимать какие-либо действия в отношении Джады, он попросил благословения у ее мужа, и Уилл Смит согласился.

Разговоры о возможной любовной связи между Джадой и Аугустом появились в 2019 году. Певец выпустил трек "Не твое дело" ("Nunya"), в котором пелось об эмоциональных переживаниях героя в скрытых от всех отношениях. Помимо этого, в клипе был снимок SMS-сообщения от контакта под именем "Корен" — второе имя Джады.

Foto: AP/Scanpix

Тем не менее в 2019 году певец в Instagram опроверг слухи об их связи. По его словам, это была просто песня, в основе которой исключительно художественных вымысел.

Тем не менее Джада достаточно двусмысленно прокомментировала публикацию: "Спасибо тебе за всю твою любовь к музыке и многое другое".

Сейчас же представитель актрисы опроверг заявления Аугуста и назвал их "абсолютно неправдивыми", сообщает Page Six.

История отношений Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит началась в 90-х годах на пробах в американский сериал "Принц из Беверли-Хиллз". Несмотря на то что девушку не взяли на роль из-за маленького роста, там она встретила человека, с которым прожила впоследствии более 20 лет. В браке у них родились трое детей.

Foto: Reuters/Scanpix

Звездная пара любит обсуждать свои отношения публично, и, может быть, отчасти поэтому находится на особом положении у публики. Так, разговоры о свободных отношениях между Уиллом и Джадой появились еще в 2015 году. Уилл Смит даже подозревался в романе с Анджелиной Джоли, но эти слухи развеяли. Кроме того, Джада нередко признавалась в своих интервью о том, что ее муж — абсолютный хозяин своей жизни и может делать все что хочет.

У них были сложные отношения на протяжении долгого времени, пара пыталась спасти брак и в конечном итоге пришла к "пожизненному партнерству". На чем именно строится это партнерство, пара не объяснила.

"Нет ничего в мире, что заставило бы нас разойтись и разлюбить друг друга. И это не потому, что мы просто говорим это, а потому, что мы без ума друг от друга", — передает слова Уилла Смита издание TMZ.

Новость об открытых отношениях в паре Джада-Уилл подкрепляется еще и тем, что недавно певица в своем шоу "Red Table Talk" призналась в проблемах в браке на фоне пандемии и режима самоизоляции.

"Буду честной. Я думаю, что одна из вещей, которую я поняла, заключается в том, что я совсем не знаю Уилла", — сказала Джада.