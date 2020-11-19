28-летнего сына Бобби Брауна нашли мертвым в своей квартире
Foto: instagram.com/b.brownjr

Сына американского музыканта Бобби Брауна нашли мертвым в своей квартире. Об этом сообщает TMZ.

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Тело обнаружили в среду, 18 ноября, в его доме в Лос-Анджелесе. Полиция не присваивала гибели криминальный характер.

28-летний Бобби Браун-младший — один из двух детей Бобби Брауна и актрисы Ким Уорд. В 2015 году умерла дочь Брауна и певицы Уитни Хьюстон, 22-летняя Бобби Кристина.

Девушка была обнаружена в ванной своего дома в Розуэлле (Джорджия, США). Она умерла после шести месяцев комы, так и не приходя в сознание.

Экс-супруга Бобби Брауна, певица Уитни Хьюстон погибла в 2012 году в номере гостиницы в Беверли-Хиллз. Официальными причинами смерти были утопление, атеросклеротическая болезнь сердца и употребление кокаина.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Уитни Хьюстон
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