25 марта 1983 года, ровно 40 лет назад, на свет появилась знаменитая "лунная походка" Майкла Джексона — певец впервые продемонстрировал ее во время исполнения песни Billie Jean на концерте, посвященном 25-летию лейбла Motown.

Впоследствии "лунная походка" стала визитной карточкой артиста: ни один концерт Джексона не обходился без фирменного движения ногами в ритм танцевальной музыки.

Тем не менее довольно наивно думать, что "лунная походка" является личным изобретением певца. Майкл Джексон сам неоднократно признавался в том, что он лишь — популяризатор танца, имя автора которого давно ушло в небытие. Некоторые источники утверждают о том, что истинным создателем "лунной походки" был звезда немого кино Чарли Чаплин — и эта версия, как ни странно, оказалась ближе всех к правде, хотя и неверна.

Рассказываем (и показываем), кто на самом деле изобрел легендарный танец, каким он был вначале и как его реформировал Майкл Джесон, и какой "лунная походка" стала сейчас.