45 лет вместе: личная жизнь миллиардера Ричарда Брэнсона

Ричард Брэнсон, английский бизнесмен и основатель Virgin Group, является одним из самых влиятельных предпринимателей в мире. Более того, Брэнсон добился успеха на семейном поприще и вот уже 45 лет не расстается со своей любимой женой.

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Недавно британский миллиардер 70-летний Ричард Брэнсон отправился в свой первый полет в космос, провел несколько минут в невесомости и вернулся на Землю. Компания Брэнсона Virgin Galactic будет заниматься платными космическими путешествиями. В будущем запланировано еще два испытательных полета, а в следующем году начнутся регулярные коммерческие рейсы. Кроме Брэнсона запустить полеты в космос планируют два других бизнесмена — Илон Маск и Джефф Безос, которые являются самыми богатыми людьми на планете.

За каждым великим мужчиной стоит великая женщина, но далеко не у всех миллиардеров образцовая личная жизнь. Брэнсон — исключение из правил, миллиардер живет вместе со своей женой Джоан уже 45 лет.

История любви Джоан и Ричарда началась в 1976 году, когда Брэнсон еще был женат на своей первой жене Кристен Томасси, с которой он развелся в 1979. Свою будущую жену и настоящую любовь бизнесмен встретил в собственной музыкальной студии Virgin Records, где молодая блондинка работала секретарем и приносила начальнику чай. Позже в своем блоге Брэнсон писал: "Обычно, уже через 30 секунд после встречи у меня складывается мнение о человеке, и Джоан сразу запала мне в сердце. Она не была похожа ни на одну женщину, которую я когда-либо встречал".

Прожив много лет вне брака, они официально поженились только в 1989 году на Виргинских островах, которые в итоге стали их домом. Первый ребенок, дочка по имени Клэр, родилась в 1979 году, но прожила всего четыре дня. Холли родилась в 1981 году, а в 1985 году Джоан родила сына Сэма.

В браке Брэнсон всегда был очень романтичным. Однажды, отправляясь в полет, он попросил остановить самолет во время взлета, чтобы вернуться и снова попрощаться с женой. О своей успешной личной жизни Брэнсон говорит: "Нам повезло, все было очень романтично. У нас прекрасные дети, которые помогают укрепить отношения, и замечательные друзья. У нас очень доверительные отношения и мы не подавляем друг друга".

Брэнсон, вероятно, получил пример крепкого и долгого брака от своих родителей, ведь Ева Брэнсон не расставалась со своим мужем Тедом вплоть до его смерти в 2011 году. Супруги Брэнсон поженились в 1949 году и вырастили троих детей. В январе этого года Брэнсон с теплотой писал о своей матери в социальных сетях. Ее жизнь унес вирус Covid-19, ей было 96 лет.

