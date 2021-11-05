47 лет с одной женщиной. Владимир Винокур признался, что женился по расчету

Артист эстрады и юморист Владимир Винокур рассказал, что его брак с Тамарой Перваковой первоначально был фиктивным, но длится уже 47 лет. Эту историю он сообщил в интервью телеканалу RTVI.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он объяснил, что вся ситуация произошла "совершенно неожиданно". У Винокура не было московской прописки, которая являлась приоритетом во время отбора актеров в столичные театры. И решить данную проблему предложила Первакова.

"Она ко мне подошла и говорит: "Вы знаете, мы с мамой разговаривали. У вас в театре есть роли, вас могут оставить. Мы можем вам сделать фиктивный брак бесплатно". Я говорю: "Зачем фиктивный? Я не всегда буду стажером. Я буду известным, популярным, богатым...Поверьте мне". Ну, она говорит: "Попробую вам поверить", — отметил Винокур.

Вплоть до ЗАГСа Первакова разговаривала со своим будущим супругом на "вы". После свадьбы Винокур не стал стоять на месте и выполнил свои обещания.

"Я, конечно, все сделал, как я ей обещал: я стал и популярным, и квартиру побольше получил государственную, потом еще. В общем, исполнил мечты. Вот 47 лет я живу с одной и той же женщиной", — поделился артист.

Винокур также рассказал о том, как жена поддержала его после аварии. Он лечился в военном госпитале в Германии, куда она приехала с их дочерью Настей и мотивировала Винокура "не только встать, но и танцевать", поскольку он — артист, который не должен допускать "депрессий".

"Я сделал все возможное. Сначала учился на инвалидной коляске ездить, потом на костылях, потом с палочкой. И когда я уезжал из госпиталя в Москву, я заехал специально, попросил завезти меня в немецкую клинику, где хотели левую ногу ампутировать — там сложный перелом был — и я им танцевал цыганочку", — подытожил юморист.