5 лет назад не стало Жанны Фриске

15 июня 2015 года стало известно, что в возрасте 41 года из жизни ушла российская певица Жанна Фриске.

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Артистка долго боролась с онкологическим заболеванием, в том числе обращалась к американским медикам и использовала экспериментальные методы лечения, однако врачи оказались бессильны.

С тех пор вокруг имени и наследства певицы не утихают скандалы. Семья Жанны - ее отец, мать и сестра - конфликтуют с отцом сына Фриске, телеведущим Дмитрием Шепелевым. По их утверждениям, телеведущий не дает им видеться с Платоном (на момент смерти матери ему было всего два года). Папа мальчика предпочитает не отвечать на выпады семьи ушедшей возлюбленной и пытается заново наладить личную жизнь.

Известно, что сейчас его связывают близкие отношения с дизайнером Екатериной Тулуповой, с которой Шепелев познакомился в детском саду, который посещали сын Шепелева и дочь Тулуповой. Роман длится около трех лет, однако комментирует личную жизнь Дмитрий весьма скупо. Разве что год назад в интверью Ксении Собчак он признался, что они с Екатериной действительно живут вместе и он очень благодарен судьбе за знакомство с ней.

В то же время, по словам телеведущего, он старается как можно больше рассказывать Платону о маме. "Для меня очень важно, чтобы он понимал, что у него есть мама. Что пусть она и не находится в непосредственной близости, он не может ее обнять, но она у него есть, он не один. Поэтому есть фотографии. Я стараюсь как можно больше о ней рассказывать", — говорил телеведущий в шоу "Осторожно, Собчак".