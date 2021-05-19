50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой

50-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

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"Прекрасное маленькое благословение выбрало меня в качестве ее матери. Для меня такая большая честь, что эта крошечная душа появилась в моей жизни, что просто нет слов, чтобы описать связь всей жизни, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел. Нет большей любви", — написала она.

Кто является отцом девочки, модель не сообщила. Не было известно также и о беременности Наоми.

Наоми Кэмпбелл работает на подиумах с 15 лет. Кроме того, она стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала "Vogue" и журнала "Time".