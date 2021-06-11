Продолжительная тяжба между юмористами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко завершилась вничью - решением суда имущество будет поделено пополам, пишет российский таблоид Super.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как напоминает издание, ранее Степаненко хотела получить 80%, но в итоге оба бывших супруга получат по 50%.

По данным Telegram-канала Mash, общая стоимость совместно нажитого имущества была оценена в 1,25 миллиарда рублей (14,2 млн евро).

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в 2018 году, прожив в в браке 33 года. Спустя недолгое время комик женился на своей любовнице Татьяне Брухуновой, которая на 34 года моложе 75-летнего артиста. В марте прошлого года у пары родился ребенок - мальчика назвали Ваганом в честь отца Евгения Петросяна.