Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли обрадовала поклонников снимком, на котором она запечатлена в платье с глубоким декольте.

В серии из нескольких кадров 54-летняя Херли стоит лицом к камере в черном наряде на бретельках и с большим вырезом. У нее на шее висит кулон с драгоценными камнями в виде креста. На других фото актриса позирует вместе с канадско-британским модельером Патриком Коксом.

Большинство поклонников одобрили публикацию знаменитости и похвалили ее за молодость: "Все еще молода и прекрасна", "Как всегда обворожительна и сексуальна", "Или твои платья становятся меньше, или что-то другое — больше", "Ты мое вдохновение. Хотела бы я так выглядеть в твои годы".

Элизабет Херли нередко размещает в соцсетях подобные откровенные снимки. Так, в ноябре она в купальнике поздравила подписчиков с Днем благодарения. На фото актриса сидела на столешнице в черном слитном купальном костюме с глубоким декольте. "С Днем благодарения — особенно всем, кто попал в кухонное рабство", — пошутила она в подписи.