Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек опубликовала селфи в купальнике и вновь удивила поклонников. Фотографией она поделилась на своей странице в Instagram.

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На размещенном в сети снимке 54-летняя знаменитость запечатлена без макияжа в красном бикини и с мокрыми волосами. "Делаю вид, что думаю о чем-то глубоком, пока делаю это селфи со стороны и надеюсь, что я в кадре", — подписала она пост.

Ее фанаты принялись выражать свое восхищение в комментариях. "Красный тебе к лицу", "Ты такая же потрясающая и прекрасная, как и 20 лет назад", "Сексуальная мексиканка!", "Красотка! Это очень забавно. Я делаю точно такие же селфи", "Идеальная", — высказывались они.

В сентябре Сальма Хайек показала седину и лицо без макияжа и восхитила фанатов. На опубликованном фото актриса лежит на синем полотенце с собранными волосами. Она сфотографировала себя без косметики и продемонстрировала седину.