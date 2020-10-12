Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек опубликовала селфи в купальнике и вновь удивила поклонников. Фотографией она поделилась на своей странице в Instagram.

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На размещенном в сети снимке 54-летняя знаменитость запечатлена без макияжа в красном бикини и с мокрыми волосами. "Делаю вид, что думаю о чем-то глубоком, пока делаю это селфи со стороны и надеюсь, что я в кадре", — подписала она пост.

Ее фанаты принялись выражать свое восхищение в комментариях. "Красный тебе к лицу", "Ты такая же потрясающая и прекрасная, как и 20 лет назад", "Сексуальная мексиканка!", "Красотка! Это очень забавно. Я делаю точно такие же селфи", "Идеальная", — высказывались они.

В сентябре Сальма Хайек показала седину и лицо без макияжа и восхитила фанатов. На опубликованном фото актриса лежит на синем полотенце с собранными волосами. Она сфотографировала себя без косметики и продемонстрировала седину.

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Pretending that I'm thinking of something very profound when actually it's a selfie from the side and I'm just hoping I'm in frame. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Fingir que estoy pensando en algo muy profundo cuando en realidad es una selfie de lado y solo espero estar en el marco. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #funny

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Oct 10, 2020 at 7:09am PDT

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Сальма Хайек
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