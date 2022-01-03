Halle Berija, Halle Berry
Foto: Vida Press

Голливудская актриса Холли Берри вышла замуж за певца Вана Ханта. Об этом она сама сообщила в своем Instagram. Они встречались с осени 2020 года.

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Новый год знаменитости встретили вдвоем на тропическом острове.

В Instagram актриса опубликовала фотографию из часовни. На кадре пойман момент, где 55-летняя Берри и ее 52-летний избранник стоят так, словно обмениваются свадебными клятвами. На следующем кадре Холли обняла своего возлюбленного, делая селфи. Подпись к фотографии гласит: "Ну что ж, это официально!".

Для актрисы это четвертый официальный брак.

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