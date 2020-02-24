56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом
Foto: Vida Press

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино и его 35-летняя супруга - модель и певица Даниэла Пик стали родителями, сообщает "Вести Израиль".

Роды прошли в клинике в Тель-Авиве. По некоторым данным, у пары родился сын. Для 56-летнего режиссера и его 35-летней жены это первый ребенок.

Пара познакомилась в 2009 году, когда режиссер представлял прессе фильм "Бесславные ублюдки". Их отношения начались в 2016 году, а в 2017-м они обручились. Тарантино и Пик официально стали мужем и женой в ноябре 2018 года, брак стал первым для обоих. В августе 2019 года стало известно, что они ждут ребенка.

Долгое время Тарантино был убежденным холостяком и посвящал все свое время творчеству. Он получил мировую известность после картины "Криминальное чтиво". Фильм принес ему "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, а также премии "Оскар" и "Золотой глобус". Среди других наиболее известных работ режиссера — "Убить Билла", "Джанго освобожденный", "Омерзительная восьмерка".

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