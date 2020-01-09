Лолита Милявская смогла быстро оправиться после расставания с мужем Дмитрием Ивановым. Певица, как подозревают поклонники, нашла нового возлюбленного. А как она изменилась внешне, заметно… по тени, — пишут dni.ru.

Несколько дней назад артистка покинула Москву и отправилась с концертом в Дубай. Знаменитость остановилась в роскошном пятизвездочном отеле "Кемпински". Свободное от работы время звезда провела на пляже, где продемонстрировала постройневшую фигуру.

В личном микроблоге исполнительница опубликовала видеозапись, на которой она стоит возле воды. "Это тот самый случай, когда вода не очень прогрета, но собственная тень в этой воде тебе приносит удовольствие", — поделилась с подписчиками Лолита Милявская.

Поклонники пришли в восторг от роскошных форм певицы. "Стройняшка. Умница, так держать", "Ножки-то от ушей! Худыш", "Тень идеальна! Какие контуры… Замечательно отдыха и расслабухи", "Прекрасно выглядите", — написали восхищенные тенью комментаторы.

View this post on Instagram Привыкаю к воде)))✌️😘 A post shared by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Jan 7, 2020 at 2:06am PST

Ранее пользователи заподозрили, что у Лолиты Милявский появился новый возлюбленный. В одном из роликов, сделанных в номере певицы, поклонники разглядели несколько мужских рубашек. Они поинтересовались, с кем артистка отправилась в Арабские Эмираты. Однако сама звезда пока не спешит рассказывать о личной жизни.